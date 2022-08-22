Стала известна причина особой любви Трампа к фастфуду

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США завтра поступит в продажу книга Breaking History - мемуары зятя 45-го президента США Дональда Трампа, Джареда Кушнера.

В ней один из ближайших родственников и доверенных лиц Трампа подтверждает рассказы о том, что бывший президент США предпочитает фастфуд.

Особенно часто Трамп заказывал еду в «Макдоналдсе», называя ее одной из самых любимых. Именно биг-мак, филе-о-фиш, картошку-фри и ванильный коктейль из «Макдоналдса» Трамп попросил, когда почувствовал себя лучше после заражения COVID-19.

Тяга Трампа к фастфуду была хорошо известна и ранее и не раз становилась объектом критики. Более того, некоторые считают, что Трамп «подсел» на «Макдоналдс» из-за того, что боялся быть отравленным поварами Белого дома.

Кушнер эту версию не рассматривает, также он не комментирует россказни, согласно которым стандартный обед Трампа состоял из двух мясных, двух рыбных гамбургеров и двух больших стаканов газировки. Но подтверждает, что в Овальном кабинете Трамп нередко потчевал своих гостей именно продукций из «Макдоналдс». Однажды это было даже показано по ТВ, когда тогдашний глава Белого дома принимал в Белом доме членов двух спортивных команд.