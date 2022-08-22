С 1 сентября в школах введут церемонию поднятия флага

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Президент напомнил, что истории нашего триколора уже больше трехсот лет. Первый раз знамя подняли еще при Петре I на военном корабле. Потом под ним в атаку ходили наши солдаты на Первой мировой. И с противоречивым временем 90-х оно тоже связано.

Какое-то время назад в России сложилась парадоксальная ситуация с триколором. Его официально разрешали использовать только органам власти. А остальным как бы и не положено.

Но сейчас правила меняются. Из сугубо государственного атрибута флаг превращается в объединяющий символ.

- Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины, - рассказал Путин.

- С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна, - добавил он.

Российский лидер заявил, что наш триколор символизирует и стремление людей «жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».

- Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам отечества, - заявил президент.