С 1 сентября в школах введут церемонию поднятия флага

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Президент напомнил, что истории нашего триколора уже больше трехсот лет.

- Поднятый на первом российском военном корабле, он оставался символом при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х, - напомнил глава страны.

Какое-то время назад в России сложилась парадоксальная ситуация с российским триколором. Его официально разрешали использовать только органам власти. А остальным как бы и не положено.

Но сейчас правила меняются. Из сугубо государственного атрибута флаг превращается в объединяющий символ.

- Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С первого сентября этого года во всех школах учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, - рассказал Путин.

Российский лидер добавил, что наш триколор еще символизирует стремление людей «жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».

- Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам отечества, - заявил президент.