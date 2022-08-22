Наши рекорды: российские предприятия произвели самое большое количество мусора с 2002 года

В прошедшем 2021 году российская промышленность установила рекорд. По количеству образовавшегося в процессе производства мусора — 8,45 млрд тонн. Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошедшем 2021 году российская промышленность установила рекорд. По количеству образовавшегося в процессе производства мусора — 8,45 млрд тонн. Главная отрасль-загрязнитель — угольная, на нее приходится около 60% всех промышленных отходов в стране. На втором месте — добыча металлической руды, это еще свыше 28%. Вместе же все отрасли промышленности в 2021 году выдали на-гора на 21% мусора больше, чем в 2020. И на 9% больше, чем в допандемийном 2019-м. Таковы данные исследования (есть в распоряжении редакции) аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На промышленные отходы и бытовой мусор с предприятий в целом приходится до 90% от тех объемов, что отправляется у нас на переработку или на свалки (которые в свете мусорной реформы теперь именуются полигонами). Это все, что по окончании производственного процесса оказывается ненужным, — от шлаков и отвалов до упаковки. В сравнении с этой проблемой некоторые несознательные граждане, которые не хотят сортировать свой домашний мусор, - так себе беда.

При этом в сумме более 80% промышленных отходов приходится у нас всего на десять регионов, где развита добывающая промышленность. Она — самая «грязная» (см. «Только цифры») в силу ее специфики: вместе с полезными ископаемыми из-под земли достается большое количество пустых пород, которые куда-то надо деть.

Как следует из данных FinExpertiza (их источник — отчетность Росприроднадзора), объем промышленной «грязи» с каждым годом растет. Исключениями были кризисные 2009-2010 годы, когда в промышленности был спад. И 2020 год — по той же причине, но уже из-за коронавирусных ограничений.

Зато таких объемов производства промышленного мусора как в 2021 году не было за все время, по которому есть статистика, - с 2002 года. Объемы эти выросли в двух третях российских регионов. Что аналитики связывают не только с восстановлением производства, но, как это ни странно звучит, с мусорной реформой и новыми экологическими требованиями.

- С 2021 года все предприятия обязаны вести журнал учета отходов, - объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Если предприятие не фиксирует произведенный мусор либо сообщает недостоверные сведения, то ему грозят штрафы. Поэтому необходимость ведения журнала стимулировала многие небольшие предприятия точнее отслеживать количество произведенных отходов и отчитываться о них в надзорные органы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые «грязные» регионы Фото: Дмитрий ОРЛОВ

А здесь промышленных отходов меньше всего Фото: Дмитрий ОРЛОВ