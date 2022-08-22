Почти 40% россиян собираются сменить работу осенью: Куда сейчас устроиться проще всего

Несмотря на кризис, многие из нас готовы рискнуть и осваивают новые специальности Фото: Shutterstock

Кризис - не время для резких движений! Об этом вам скажет любой социолог. В сложные времена люди ценят стабильность, оберегая синицу в руках.

Однако то ли россияне пока не чувствуют кризиса, спровоцированного санкциями, то ли многим из нас уже совсем нечего терять… Но 39% наших соотечественников хотели бы поменять работу уже этой осенью, а каждый пятый (19%) сделал это совсем недавно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (подробнее см. «Только цифры»). Причем ради новой работы россияне готовы учиться и развиваться.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Растет спрос на курсы дополнительного профессионального образования, люди все чаще хотят повысить квалификацию или и вовсе получить новую специальность, - говорит директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Кому будет проще трудоустроиться в ближайшие месяцы? Как нам объяснили эксперты, сейчас в цене специалисты по обслуживанию оборудования и техники - сельскохозяйственной, автомобильной, компьютерной. Смело можно заниматься поискам новой работы IT-специалистам - программистам, системным администраторам, специалистам по кибербезопасности. Также высок спрос на врачей и учителей.

А вот для торговли, общепита, сферы услуг и развлечений времена сейчас не лучшие. В сложной экономической ситуации люди в первую очередь начинают экономить на развлечениях и походах в кафе и рестораны. Серьезные проблемы также испытывают транспортники - объемы перевозки грузов в стране упали.

И все-таки эксперты советуют: если у вас стабильная работа, в нынешней ситуации лучше за нее держаться. И создавать финансовую подушку безопасности на случай потери работы или других трудностей.

- По возможности ищите источники дополнительного заработка, где бы вы могли подрабатывать, не меняя квалификацию, - советует читателям «КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Если чувствуете, что найти работу по специальности трудно и даже переезд в другой регион ничего не решит, постарайтесь получить дополнительную профессию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Планируете ли вы в ближайшее время сменить работу?

Нет 42%

Да 39%

Недавно сменил 19%

Чего вы ждете от нового места?

Более высокой зарплаты 67%

Понимающего и приятного руководства 52%

Работы рядом с домом 45%

Дружного коллектива 42%

Возможности профессионально развиваться 39%

Удаленного/гибкого формата работы 32%

Карьерного роста 23%

Бонусов от компании 20%

По данным сервиса «Работа.ру». Опрошено 38700 человек старше 18 лет.