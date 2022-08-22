Народные промыслы Белёва попали в Книгу рекордов России

В честь 875-летия города в Белеве установили сразу три новых рекорда. Фото предоставлено организаторами

Аромат яблок, колокольный звон, народные гуляния и пастила на каждом шагу - так город Белёв в Тульской области отметил свой 875-ый день рождения. В минувшую субботу, 20 августа 2022 года, в городе прошел большой праздник, который стал частью проекта «Музейное лето в Туле». В честь юбилея белёвские мастера представили традиционные городские промыслы во всей красе. Они установили целых три рекорда, которые официально зафиксировала Книга рекордов России.

Все достижения связаны с Белёвым, но, как это ни странно, ни одно из них не про пастилу. Первый рекорд - это самый длинный плетешок (один из элементов в коклюшечном кружеве), длина которого составила 875 метров. Хотя на самом деле получилось даже больше - около 900. Мастерицы руководствовались принципом: лучше больше, чем меньше. Но для рекорда решили зафиксировать именно символическую цифру - 875 - в честь дня рождения города. Плетешок плели восемь мастериц в течение трех недель. Но сплести его - еще полдела. Размотать такую красоту и точно зафиксировать метраж - тоже задача не из легких. Чтобы размотать клубок, пришлось несколько раз огибать Белёвский Спасо-Преображенский монастырь.

Первый рекорд - это самый длинный плетешок, длина которого составила 875 метров. Фото: Анастасия ЗЫРЯНОВА

Следующим рекордом стал самый большой в России клинок-куябрик. Его длина - 189 сантиметров, а вес - 48 кг. Порезать что-то таким ножом вряд ли получится, но выглядит он впечатляюще.

Самый большой в России клинок-куябрик. Его длина - 189 сантиметров, а вес - 48 кг. Фото: Анастасия ЗЫРЯНОВА

Праздник в Белёве, конечно, не мог обойтись без традиционных яблок - главного символа города. Преподаватели детской школы искусств сплели огромную корзину диаметром 10 метров и высотой 67 сантиметров. В нее уместилось 2 тонны яблок, которые могли взять все желающие. Корзина стала очередным, третьим по счету рекордом. На ее плетение у мастеров ушло две недели.

Яблоки издавна были основой знаменитых Белевских сладостей - пастилы, мармелада, бизе, зефира. Поэтому неудивительно, что к этому фрукту здесь относятся по-особенному.

Праздник в Белёве не мог обойтись без традиционных яблок - главного символа города. Фото предоставлено организаторами

Теперь все предметы, ставшие рекордами, превратятся в арт-объекты. Их можно будет увидеть в новом культурном пространстве, которое скоро появится в Белёве.

Еще одной частью праздника стал традиционный фестиваль колокольного звона «Белёвский перезвон», который состоялся в Белёве уже в восьмой раз. На нем собрались 12 звонарей со всей Тульской области. Главной особенностью нынешнего фестиваля стал большой экран, благодаря которому гости могли не только слышать колокола, но и видеть работу звонаря. Сама колокольня тоже заслуживает отдельного внимания. Ее построили в честь победы над Наполеоном, и она до сих пор остается самым высоким зданием в городе (высота - 51 метр).

Продолжился праздник на центральной площади, где жителей и гостей Белёва ждал яркий концерт. Фото предоставлено организаторами

Продолжился праздник на центральной площади, где жителей и гостей Белёва ждал яркий концерт, ярмарка, дефиле белёвского кружева и даже чемпионат по скоростному кипячению самоваров.