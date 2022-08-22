Путин узнал о судьбе студенческого города в Сибири

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимиром Мазуром в режиме видеоконференции в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Иногда бывает, что Владимир Путин дает главам регионов право самим выбрать, о чем рассказать в первую очередь. Но не в этот раз. С самого начала президент начал спрашивать о конкретных вещах.

ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИСЬ, КОГДА ЭТО ЕЩЕ НЕ СТАЛО МОДНЫМ

- Давайте начнём с особой экономической зоны «Томск». Как идёт работа. Потом студенческий городок и реконструкция аэропорта, - спросил глава страны.

Врио губернатора в ответ напомнил, что особую экономическую зону Путин открывал лично еще 16 лет назад.

- Она успешно работает. Сегодня, на удивление, есть предложения, которые позволяют нам открывать новые корпуса на разные инвестиционные проекты, - добавил чиновник.

Производство под Томском не только растет, оно еще и раньше прочих прошло импортозамещение! Как рассказал Мазур, продукция на 98-100% состоит из российских деталей.

Ремонт аэропорта еще не закончен, но идет в срок. Материалы подорожали на четверть – местные власти помогают подрядчику найти варианты, как с этим справиться.

УЧЕБНАЯ КОНГЛОМЕРАЦИЯ

- А студенческий городок? Всё-таки на десять тысяч человек он рассчитан. Это даже не городок, это целая конгломерация, - уточнил президент.

- Это прорыв! Даёт технологическое развитие региону на многие десятилетия, - заверил врио губернатора.

В кампусе не только живут студенты и преподаватели, там еще открываются офисы компаний. Все обучение носит прикладной характер.

- У нас же очень хорошие связи выстроены за это время, – мы не сидели и не ждали, – с Азией, с БРИКС, со странами ШОС, ЕАЭС у нас хорошие научные, бизнес-связи, - рассказал Мазур.

Глава региона пожаловался, что многие студенты, отучившись в Томске, уезжают в другие места. Поэтому власти стараются сделать жизнь лучше, чтобы специалисты оставались работать на малой родине.

И ШКОЛЫ ПОСТРОИМ

- Как у вас дела с подготовкой к школе? – спросил Путин.

- Здесь я к вам обращаюсь. У нас нагрузка большая, у нас 41% городских детей учится во вторую смену и 35% по области.

- Ну да, в Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведения, - согласился президент. - Давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство.