Forensic News: российский миллиардер Рыболовлев тратил миллион долларов в месяц на слежку за моделью Строкоус

По данным Forensic News, Рыболовлев поручил сыщикам следить за своей возлюбленной Дарьей Строкоус. Фото: EAST NEWS

Многие ревнивцы копались в телефоне любимого человека, заподозрив того в неверности. Но российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев пошел дальше, пишут иностранные СМИ, и якобы спускал на слежку за своей возлюбленной более миллиона долларов ежемесячно. Такими сведениями поделилось агентство Forensic News, специализирующееся на расследовательской журналистике.

По данным журналистов, дело было в 2015 году. Тогда у Рыболовлева, по словам журналистов, случился роман с моделью Дарьей Строкоус. Но, предполагают расследователи, красота девушки видимо пробудила в экс-владельце «Уралкалия» не только возвышенные чувства, но еще и чувство собственничества, и поэтому он решил нанять команду частных детективов фирмы Arcanum.

Соглашение с детективным агентством якобы было подписано в середине 2015 года личным адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершедой. Она же вела телефонную переписку с сыщиками, которые отчитывались о каждом своем шаге.

Топ-модель Дарья Строкоус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оплата якобы проходила, по данным журналистов, через оффшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Услуги детективов в месяц оценивались почти в миллион долларов, слежку предполагалось проводить в течение полугода. Как утверждают расследователи, в качестве аванса агентство получило от Рыболовлева 2 миллиона долларов. Основное требование, по сообщению Forensic News: следить за Дарьей Строкоус везде и всюду и отслеживать, флиртует ли она с другими мужчинами.

Роман у Дмитрия Рыболовлева и Дарьи начался якобы в 2015 году и продолжается, по неподтвержденным данным, до сих пор. По крайней мере, в начале этого года их видели вместе. В начале их отношений модель активно путешествовала, летая из Нью-Йорка в Лас-Вегас, попутно заглядывая в Лос-Анджелес. Везде за ней следовали детективы. Их действия были тщательно продуманы. Они тайно фотографировали ее с помощью скрытых камер во время перелетов, получали доступ к общественным камерам наблюдения, проникали под видом курьеров на закрытые вечеринки, где наблюдали за своим объектом.

Роман у Дмитрия Рыболовлева и Дарьи Строкоус начался якобы в 2015 году и продолжается, по неподтвержденным данным, до сих пор. Фото: EAST NEWS

К услугам сотрудников Arcanum Дмитрий Рыболовлев прибегал ранее, также сообщает Forensic News: для слежки и за арт-дилером Ивом Бувье, с которым бизнесмен судился. Ранее миллиардер приобрел у Бувье 38 полотен, в частности, среди них работы Леонардо да Винчи, Густава Климта. Рыболовлев обвинил искусствоведа в мошенничестве, заявив, что тот завысил ценник картин и подал девять судебных исков против Бувье. Разбирательства закончились тем, что в большинстве случаев суд становился на сторону арт-дилера.

Но тогда детективы из Arcanum сработали плохо, Бувье заметил слежку в 2018 году и обратился в частную охранную фирму.