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В мире22 августа 2022 13:00

Forensic News: российский миллиардер Рыболовлев тратил миллион долларов в месяц на слежку за моделью Строкоус

Наблюдение продолжалось около полугода
Мария БЕРК
По данным Forensic News, Рыболовлев поручил сыщикам следить за своей возлюбленной Дарьей Строкоус.

По данным Forensic News, Рыболовлев поручил сыщикам следить за своей возлюбленной Дарьей Строкоус.

Фото: EAST NEWS

Многие ревнивцы копались в телефоне любимого человека, заподозрив того в неверности. Но российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев пошел дальше, пишут иностранные СМИ, и якобы спускал на слежку за своей возлюбленной более миллиона долларов ежемесячно. Такими сведениями поделилось агентство Forensic News, специализирующееся на расследовательской журналистике.

По данным журналистов, дело было в 2015 году. Тогда у Рыболовлева, по словам журналистов, случился роман с моделью Дарьей Строкоус. Но, предполагают расследователи, красота девушки видимо пробудила в экс-владельце «Уралкалия» не только возвышенные чувства, но еще и чувство собственничества, и поэтому он решил нанять команду частных детективов фирмы Arcanum.

Соглашение с детективным агентством якобы было подписано в середине 2015 года личным адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершедой. Она же вела телефонную переписку с сыщиками, которые отчитывались о каждом своем шаге.

Топ-модель Дарья Строкоус.

Топ-модель Дарья Строкоус.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оплата якобы проходила, по данным журналистов, через оффшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Услуги детективов в месяц оценивались почти в миллион долларов, слежку предполагалось проводить в течение полугода. Как утверждают расследователи, в качестве аванса агентство получило от Рыболовлева 2 миллиона долларов. Основное требование, по сообщению Forensic News: следить за Дарьей Строкоус везде и всюду и отслеживать, флиртует ли она с другими мужчинами.

Роман у Дмитрия Рыболовлева и Дарьи начался якобы в 2015 году и продолжается, по неподтвержденным данным, до сих пор. По крайней мере, в начале этого года их видели вместе. В начале их отношений модель активно путешествовала, летая из Нью-Йорка в Лас-Вегас, попутно заглядывая в Лос-Анджелес. Везде за ней следовали детективы. Их действия были тщательно продуманы. Они тайно фотографировали ее с помощью скрытых камер во время перелетов, получали доступ к общественным камерам наблюдения, проникали под видом курьеров на закрытые вечеринки, где наблюдали за своим объектом.

Роман у Дмитрия Рыболовлева и Дарьи Строкоус начался якобы в 2015 году и продолжается, по неподтвержденным данным, до сих пор.

Роман у Дмитрия Рыболовлева и Дарьи Строкоус начался якобы в 2015 году и продолжается, по неподтвержденным данным, до сих пор.

Фото: EAST NEWS

К услугам сотрудников Arcanum Дмитрий Рыболовлев прибегал ранее, также сообщает Forensic News: для слежки и за арт-дилером Ивом Бувье, с которым бизнесмен судился. Ранее миллиардер приобрел у Бувье 38 полотен, в частности, среди них работы Леонардо да Винчи, Густава Климта. Рыболовлев обвинил искусствоведа в мошенничестве, заявив, что тот завысил ценник картин и подал девять судебных исков против Бувье. Разбирательства закончились тем, что в большинстве случаев суд становился на сторону арт-дилера.

Но тогда детективы из Arcanum сработали плохо, Бувье заметил слежку в 2018 году и обратился в частную охранную фирму.

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