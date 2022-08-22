Неурожай в Бразилии: эксперт оценил, как скоро в России может подорожать кофе

Сейчас в Бразилии идет сбор урожая Фото: EAST NEWS

Черная, словно чашечка крепкой арабики, новость пришла к нам из Южной Америки. В Бразилии случился неурожай кофе. А все из-за непогоды: летом прошлого года в Южной Америке летом была засуха, а зимой ударили заморозки. А ведь именно Бразилия - крупнейший поставщик кофе на планете (40% мирового рынка). Пострадали плантации и в Колумбии.

Сейчас в Бразилии идет сбор урожая, прогнозы неутешительные. Американский The Wall Street Journal приводит пример. Бразильский кофейный кооператив «Минасул» прогнозирует, что общий объем кофе, который он получит в 2022 году, сократится до миллиона мешков (около 60 кг в каждом). В 2020 году было 2,2 млн мешков.

А где дефицит - там и рост цен. Биржевики отмечают, что стоимость бразильской арабики бьет десятилетние рекорды. Причем, как говорят эксперты, бразильские цены на кофе диктуют цены на всем мировом рынке. Даже если кофе индийский или вьетнамский.

- Да, подорожание сырья сказывается на себестоимости производства и конечной цене, - говорит глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. - Но насколько текущая ситуация будет иметь серьезные последствия, пока сложно сказать. Если биржевые цены зафиксируются на высоких уровнях надолго, то изменение розничной цены мы увидим только через полгода, не раньше.

Но если бы проблемы были только в цене! В России свои сложности. Многие западные перевозчики отказываются везти грузы в нашу страну. Однако, по словам эксперта, санкции не сильно ударили по поставкам кофе в Россию. Кофе к нам идет, но только новыми путями.

- Европейский канал поставок, как самый экономичный и быстрый, все еще действует, хоть и с некоторыми трудностями, - пояснил Рамаз Чантурия. - Но основные поставщики кофе в Россию активно разрабатывают другие маршруты - через Дальний Восток, Китай, Средиземное, Черное моря. Есть поставки по иранскому коридору через Каспий. Эти маршруты нужны, чтобы меньше зависеть от Европы.

- Выходит, не так страшны санкции, как нам их намалевали?

- Санкции создали технические сложности, но они решаемы. А значит, кофе в России будет.