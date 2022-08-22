«ЗооДруг» спасает оранжерею Донецкого ботанического сада

Фото: Государственное бюджетное учреждение "Донецкий ботанический сад"

В результате обстрелов был сильно поврежден оранжерейный комплекс площадью 2600 кв.метров. Его коллекционный фонд уникален – более 8000 видов растений. Из них 3000 - тропические и субтропические растения, в том числе 800 видов редких и исчезающих, внесенных в Красный список международного союза. 40 лет ученые собирали эту коллекцию, бережно храня каждый экземпляр. Сейчас весь фонд может погибнуть, если оранжерею не отремонтировать до наступления холодов. Именно поэтому фуры «ЗооДруга» из Москвы вышли встречать почти всем коллективом ботсада и чиновниками ДНР - заместитель директора по научной работе «Донецкий ботанический сад» Александра Николаева, член Общественной палаты ДНР Павел Миронов, председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики Роман Кишкань.

Фото: Государственное бюджетное учреждение "Донецкий ботанический сад"

- Благодаря восстановлению оранжереи ного комплекса Донецкого ботанического сада удастся не только сохранить уникальную научную базу ДНР и коллекцию краснокнижных растении, но и внести значительный вклад в дело сохранения биоразнообразия, - сказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг». – Оргкомитету кампании «ЗооДруг» удалось привлечь финансирование в размере более двух миллионов рублей и закупить все необходимое. А то, что наша помощь прибыла в Донецк в День Государственного флага России – особый символический акт, связывающий большую Россию и малые русские земли.

Фото: Государственное бюджетное учреждение "Донецкий ботанический сад"

Со своей стороны директор ботсада Светлана Приходько отметила, что доставленные стройматериалы жизненно необходимы для восстановления оранжерейного комплекса и сохранения уникального коллекционного фонда растении ботанического сада.

- Коллектив Донецкого ботанического сада выражает благодарность Общественной палате РФ и кампании «ЗооДруг» за оказанную поддержку. Начиная с 2014 года и даже во время активных боевых действии мы не прекращали работы ни на один день, а наши сотрудники продолжают работать и ухаживать за уникальными коллекциями живых растении . Но без восстановления оранжерейного комплекса, сохранить всю коллекцию просто не представлялось возможным. Теперь у нас есть все , чтобы это сделать, - сказала Приходько.

Фото: Государственное бюджетное учреждение "Донецкий ботанический сад"

- В сложное нынешнее время ценна любая помощь, а в данном случае, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ при взаимодействии с Донецкой Общественной палатой сделали большое дело. Я знаю, что глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ привозили корма для животных и в Донецк, и в Мариуполь, и в зоопарк в Придорожном, и в другие города. Это серьезная, существенная помощь, – сказал Роман Кишкань, председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Фото: Государственное бюджетное учреждение "Донецкий ботанический сад"

К слову, весной «ЗооДруг» уже доставлял помощь Донецкому ботаническому саду. Сюда был передан инвентарь для ухода за растениями, собранный Русским географическим обществом. Справка «КП» Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года. В ее рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы. Оргкомитет «ЗооДруг» объединил ведущие россии ские фонды и организации, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего более 15 организации и проектов, среди них Общественные палаты ДНР и ЛНР. Вся информация о принимаемой помощи и новости публикуются в официальном телеграм-канале всероссий скои кампании «ЗооДруг».