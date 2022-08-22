Россиян привела в восторг идея создать морской и горнолыжный курорты в Дагестане

76% россиян одобрили инициативу Ростуризма создать новые курорты в Дагестане Фото: Shutterstock

Дагестан славится своими природными красотами, а в последнее время туристический поток в этот регион становится все больше и больше. В связи с этим Ростуризм заявил о намерении создать в Дагестане курорт – аналог Сочи для морского отдыха и отдыха в горах. В регионе планируется обустроить пляжную зону на Каспийском море и создать условия для лыжников и сноубордистов в горах. Большинство россиян восторженно восприняли эту идею и заявили, что с удовольствием. Посетили бы Дагестан, если курорты обустроят так же хорошо, как в Сочи.

Так, 62% опрошенных признались, что ранее никогда не были в Дагестане, но инициатива Ростуризма им очень нравится, и они с радостью поедут на новые курорты, как только их обустроят.

«У меня куча друзей этим летом были в Дагестане. Сказали, что в плане отелей нужно еще поработать, но в целом - место потрясающее», - говорит участник опроса.

«У меня подруга туда ездила, и коллега ездила - все в один голос говорят, что понравилось», - делится другая.

При этом 8% опрошенных добавили, что их больше интересует отдых у моря, поэтому они с большим нетерпением ждут открытия курорта на каспийском побережье. А вот 3% добавили, что любят российские горнолыжные курорты Розу Хутор и Шерегеш, поэтому с радостью посмотрели бы, что построят в Дагестане.

А вот еще 3% добавили, что в Дагестане уже бывали и остались в полном восторге от здешних мест. Но если в регионе создадут еще и новые курорты, то будет не только красиво и душевно, но еще модно и комфортно.

«Мы там были, нам очень понравилось. Прекрасные, радушные люди. Очень красиво, и все дешево. Еще бы раз съездила», - рассказывает участница опроса.

«У меня сын с невесткой ездили, им очень понравилось в Дагестане. И природа, и люди, и кухня, и условия в отеле. Оттуда заехали еще в Грозный - остались очень довольны чистотой и красотой города», - соглашается другая.

«Мне очень нравится Дагестан, есть что посмотреть, вкусить и узнать нового. Но необходимо улучшить сервис. Надо вложиться в благоустройство, чтобы туристам было комфортно», - делится своим мнение третья.

А вот 18% россиян сообщили, что любят другие российские курорты: кто – Крым, кто – Сочи, кто – Байкал, и ни на что их не променяют.

Оставшиеся 6% добавили, что затрудняются ответить, а хотят сначала посмотреть, что получится построить.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,5 тысячи человек.