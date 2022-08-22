«Школа 21» Сбера откроется в Великом Новгороде

Фото: пресс-служба Сбера

В Великом Новгороде откроется «Школа 21» Сбера. Соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 22 августа подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Учебное заведение разместится в одном из корпусов Новгородской технической школы. Программистов и ИТ-специалистов будут готовить на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

«В 2018 году мы открыли первый кампус "Школы 21" в Москве, а уже сегодня она успешно работает в трех регионах нашей страны, еще ряд регионов готовятся к ее открытию, - рассказал глава Сербанка Герман Греф. - Наш проект помогает государству и бизнесу готовить квалифицированных специалистов, а каждому, кто хочет получить востребованное ИТ-образование, - попробовать себя в этой перспективной профессии».

Фото: пресс-служба Сбера

По словам губернатора региона Андрея Никитина, «Школа 21» в Великом Новгороде начнет свою работу уже в сентябре. В рамках развития стратегического партнёрства Сбера, «Школы 21» и Новгородской области банк обеспечит обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов

«Приятно, что наш регион становится интересным для крупных корпораций, которые видят перспективу развития образования и подготовки квалифицированных кадров в наших учебных заведениях, - отметил Андрей Никитин. - "Школа 21" – уникальный проект, в том числе, потому что обучение в ней не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сёл получить знания и опыт работы в передовой сфере».

Фото: пресс-служба Сбера

Глава региона пообещал, что в Новгородской технической школе для студентов будут созданы самые современные и комфортные условия для обучения.

Проект Сбера «Школа 21» предоставляет возможность бесплатно научиться программированию с нуля. Образовательный процесс строится на коллективных занятиях и работе в команде. В ходе обучения студенты проходят 21 уровень, отсюда и название школы. На сегодняшний день банк открыл три кампуса школы в Москве, Казани и Новосибирске.