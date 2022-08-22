Путин посмертно наградил Дарью Дугину

Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России Фото: соцсети

Указ о награждении убитой журналистки Дарьи Дугиной Владимир Путин подписал 22 августа.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну посмертно», - говорится в тексте документа.

В этот же день российский лидер отправил родителям погибшей девушки телеграмму с соболезнованиями. Президент назвал теракт "подлым и жестоким".

«Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - так Путин охарактеризовал Дарью Дугину.

Прощание с девушкой пройдет в телецентре Останкино 23 августа. Начало церемонии запланировано на 10 утра.

Отец Александр Дугин тоже публично высказался по поводу теракта. Он заявил, что простого желания отомстить будет мало. Нужно разгромить Украину в спецоперации, чтобы убийцы Дарьи были наказаны.

В ФСБ заявили, что раскрыли преступление. Убийцей оказалась 43-летняя украинка Наталья Вовк. Она по поддельным документам приехала в Россию месяц назад вместе с несовершеннолетней дочерью. Террористка несколько недель шпионила за Дугиными, готовя убийство. После подрыва машины, Вовк сразу на своем автомобиле поехала к границе и покинула Россию.