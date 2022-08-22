Сергей Лазарев и Николай Басков вернулись в телеэфир с новым шоу

Сергей Лазарев говорит, что в этом сезоне очень сильные участники. Фото — канал «Россия»

В первую пятницу сентября на канале «Россия» начинается четвертый сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». В этот раз будет особенно много звезд. Рассказываем подробности звездной премьеры.

Ведущий телепроекта – народный артист Николай Басков рассказал: «Третий сезон шоу имел колоссальный успех и, конечно, мы все ждали продолжения. Заявить о себе на сцене нашего шоу – большая удача и хороший трамплин для любого артиста. Главное – совладать с волнением. Даже я, однажды оказавшись перед нашей сотней с новой песней, поддался эмоциям и, признаюсь, переволновался».

Николай Басков — ведущий шоу. Фото — канал «Россия»

Сергей Лазарев и еще целая сотня жюри вновь соберутся на 12-ти метровой стене, чтобы оценивать самобытных исполнителей, которые поют в самых разных жанрах. Лазарев составом участников доволен: «Каждый раз перед стартом нового сезона я говорю, что буду судить еще строже, но в этот раз, мне кажется, было самое сложное судейство. Все исполнители невероятно талантливы! Нас ждет очень сильный сезон».

Из нововведений - появятся два полуфинала, это даст участникам возможность лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить позиции в финале. В каждом выпуске участвуют приглашенные звезды. В этом сезоне споют Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Любовь Успенская и другие звезды.

Алсу — одна из звездных гостей нового сезона. Фото — канал «Россия»

В жюри нового сезона звезд хватает: Родион Газманов, Дмитрий Колдун, Авраам Руссо, Надя Ручка, Алексей Глызин, Наталья Гулькина, Светлана Мастеркова, Саша Стоун, Антон Зацепин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и другие артисты. По правилам проекта – в каждом выпуске за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит задача – поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне - тем больше шансов на победу у ее исполнителя. Победитель телепроекта получает - кубок шоу, 1 миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».