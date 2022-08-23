Ушедший в отставку премьер-министр Израиля впервые обзавелся смартфоном и за первые полчаса получил 9420 звонков

Биньямин Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политтехнологи, занимающиеся продвижением лидера партии «Ликуд» и бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделали нестандартный ход. В соцсетях появился ролик, в котором политик, по его словам ранее не пользовавшийся смартфоном, сообщает свой телефонный номер и предлагает ему позвонить.

А еще был обещан приоритет при выборе собеседника для тех, кто пришлет скриншот экрана с подтверждением подписки на канал Нетаньяху в Telegram.

По утверждению пресс-секретаря Нетаньяху Топаза Люка, за первые полчаса раздалось 9420 телефонных звонков, на которые экс-премьер действительно ответил сам. Противники Нетаньяху по политической гонке, конечно же, не смогли пропустить повод поглумиться, пишет The Jerusalem Post.

Так, партия «Сионистский дух» вскоре выложила свой ролик под заголовком «Биби, я вижу, ты подключен к WhatsApp. Почему ты не отвечаешь?».

В этом видео на смартфон Нетаньяху якобы приходят сообщения с неудобными для политика вопросами, которые он оставляет без ответа.

Не остался в стороне и лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, обвинивший экс-премьера в безразличии к проблемам малого бизнеса, а также в равнодушии к пенсионерам и солдатам.

Стандарты безопасности запрещают израильским премьерам иметь собственный сотовый телефон. С учетом того, что Нетаньяху возглавлял израильское правительство дольше всех в истории своей страны, в руках он не держал мобильник, как минимум, 15 лет и 3 месяца, т.е. ровно столько, сколько он был премьер-министром.