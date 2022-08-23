Астролог и нумеролог звезд назвали неблагоприятные дни конца августа: «Успейте попросить повышения зарплаты»

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До конца лета 2022 года осталось девять дней. По прогнозам самых разных экспертов эти дни можно провести так, что потом будет что вспомнить. Нумеролог звезд Фарида Красавкина составила для kp.ru рекомендации на каждый оставшийся день августа 2022 года.

Нумеролог Фарида Красавкина рассказывает, когда можно идти на серьезный разговор к начальству и дает советы на каждый из оставшихся дней лета — как прожить их с максимальной пользой и не навредить себе. Фото: Личный архив

Путеводитель от нумеролога

23 августа – благоприятный день для жителей страны. Желательно уделить время родителям: проговорить, обсудить те моменты, которые волнуют, которые накопились за последнее время. Также можно просить помощь и поддержку у своих родителей. Так как день очень эмоциональный, то постарайтесь никого не обидеть – особенно родителей. Этот день хорош для знакомств с противоположным полом, для начала создания семьи. В целом день хорош для подведения итогов. Получить знания, поделиться знания – любое из этих начинаний будет нести благоприятный характер на будущее. Благоприятный период для тех, кто занимается дизайном своих домов или квартир.

24 августа – этот день очень благоприятен для бизнеса: заключение сделок, подписания документов, начало сотрудничества и так далее. День хорош для карьерного роста: если давно мечтаете о повышении зарплаты, то настало время подойти к начальнику и проговорить этот момент. Надо действовать, проявлять свои лидерские качества – в этот перспективный день не стоит упускать возможности. День под знаком солнца несет энергию созидания. Но нельзя переборщить, иначе будет самосгорание.

25 августа – этот период находится под знаком Луны, а значит в этот день имеют место быть эмоциональные качели. Лучше не рисковать, не планировать чего-то грандиозного, масштабного – лучше отсидеться дома, так как это день двойственности: кто-то из окружения может подставить или предать. В целом Луна видоизменяется: поэтому день непредсказуемый. В целом день с благоприятными вибрациями и энергиями для продолжения рода: зачатия детей, начала серьезных семейных отношений. Важно уделить время для своего рода: может быть собраться всей семьей за ужином, за обедом, поддерживать традиции и устои семьи. Важно показать уважение к старшим. Лучше в этот день не обижаться и не скандалить с родственниками. День хорош для приобретения имущества – но и эта покупка должна быть во благо своей семьи и рода.

26 августа – день благоприятен для поездок, начала изучения иностранного языка. А также для крупных и красивых покупок; для чего-то масштабного, большого, грандиозного. В этот период лучше не сидеть дома, а отправиться в путешествие – поехать за город, что-то посмотреть, посетить какое-то красивое место. Совершать какие-то передвижения. Покажите детям что-то новое, красивое, необыкновенное. Этот день хорош для переезда и творчества. Не сидите на месте, тогда на будущее день принесет результат. Могут поступить предложения, в которых заложен успех на будущее.

27 августа – продуктивно выполнять одновременно несколько задач, начать несколько проектов. День свободы и творчества. Этот период можно и нужно провести в удовольствие для себя, а также для детей. То есть делать то, что хочет душа, а не диктует мозг и расписание. Проявите свободу выбора, тогда этот день окажется благоприятным. Удачно пройдут детские праздники, игры, развлечения. Этот период можно продуктивно посветить своему здоровью. Заняться спортом, фитнесом – физическими активностями, но только когда это в удовольствие. Если решили потрудиться, то это тоже хорошо. Главное, чтобы все было в удовольствие – без напряга.

28 августа – период хорош для чего-то нового: для перемен и обновлений в жизни. Особенно он хорошо для тех, кто любит рисковать, кто хочет сменить работу, место жительства и так далее. В общем, время для успешного риска. В этот период можно заняться непривычными для вас делами – период увлечений и неожиданного флирта. Продуктивно посветить день братьям и сестрам – если есть. Если нет – то можете уделить внимание молодому поколению: ученикам, стажерам.

29 августа – день очень эмоциональный. Несет двойственные энергии. Непредсказуемый и нестабильный период. Кто-то может столкнуться с проблемами и конфликтами в семье. Этот период стоит под знаком Венеры, поэтому желательно проявлять любовь, опеку, поддержку своим близким – членам семьи. Желательно не конфликтовать, соблюдать баланс: уравновесить дом, семью, работу. Есть риск столкнуться с расставанием или предательством, изменами от противоположного пола.

30 августа – период хорош для духовного развития. Лучше не сидеть дома, так как ни одно знакомство в этот период не будет лишним. Кто-то может столкнуться с переоценкой ценностей, погружением в себя, самокопанием. Время для телесного очищения. Посветите день саморазвитию. Также благоприятный день для решения юридических дел и споров; а также любых вопросов, связанных с недвижимостью.

31 августа – лучше потрудиться, не лениться. Любой труд заложит фундамент на будущее. Этот период несет удачу и успех для тех, кто трудится и не сидит на месте. В этот день благоприятно решать вопросы, связанные с бизнесом, с организаторской и управленческой деятельностью. Также период хорош для финансовых сделок. Время возможностей для тех, кто в движении.

Глоба и Володина предупреждают

Астролог Тамара Глоба назвала самые сложные дни конца августа: стоит быть особенно внимательными в дни 23, 26, 27 и 31 августа. Астролог, как и нумеролог, считает: август - период битвы за будущее финансовое благополучие. В этот период будут решаться вопросы труда и зарплаты: заработков, новых мест работы ради обеспечения себя, семьи.

Астролог Тамара Глоба считает, что пора подумать о повышении заработка или смене работы ради обеспечения себя и семьи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает советы на текущую неделю: основные задачи ставить на начало недели – до четверга. Володина считает: «И тогда они, например, помогут конструктивно использовать чужую силу себе на благо. Четверг овевает холодом экономии даже самые страстные отношения. «Думала, что он мной просто очарован, а он предложил поделить счет в ресторане, фи!» Постарайтесь рационально взвесить, каких отношений ждете вы лично – с безумным влюбленным транжирой или с хозяйственным экономным прагматиком. У каждого свой выбор. Ну и, наконец, к выходным станет точным и очень сильным драчливый квадрат Солнца и Марса, когда за словом в карман не лезут, своего ни пяди не уступают. Если сложная ситуация не решалась спокойствием и разумом, сейчас она вполне может решиться напором, нажимом, давлением. Только конфликт должен быть продуманным, осмысленным, а не «так и тянет устроить скандал!»