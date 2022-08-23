«Вы аж в Зимбабве бывали». Лукашенко назначил нового вице-премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Зампредом правительства Белоруссии стал теперь уже бывший министр промышленности Петр Пархомчик. Собственно, промышленность он и будет курировать в кабинете министров.

- Очень важно освоить новые рынки, - наставлял нового вице-премьера президент. - Вы знаете эти рынки, вы аж в Зимбабве бывали - на юге Африки. Это уникальный край и страна.

Собственно, почему речь о Зимбабве, Александр Григорьевич все-таки объяснил:

- Всю жизнь фактически душили Зимбабве санкциями, - заметил белорусский лидер. - Наверно, золото, алмазы покоя не дают некоторым нашим западным руководителям.

Другими словами, теперь Белоруссия будет перенимать передовой опыт южно-африканской страны. Будет, как в Зимбабве!