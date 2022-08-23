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Политика23 августа 2022 7:45

«Вы аж в Зимбабве бывали». Лукашенко назначил нового вице-премьера

Белорусский лидер обозначил вектор, по которому должно развиваться государство
Павел ПАНАЕВ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Зампредом правительства Белоруссии стал теперь уже бывший министр промышленности Петр Пархомчик. Собственно, промышленность он и будет курировать в кабинете министров.

- Очень важно освоить новые рынки, - наставлял нового вице-премьера президент. - Вы знаете эти рынки, вы аж в Зимбабве бывали - на юге Африки. Это уникальный край и страна.

Собственно, почему речь о Зимбабве, Александр Григорьевич все-таки объяснил:

- Всю жизнь фактически душили Зимбабве санкциями, - заметил белорусский лидер. - Наверно, золото, алмазы покоя не дают некоторым нашим западным руководителям.

Другими словами, теперь Белоруссия будет перенимать передовой опыт южно-африканской страны. Будет, как в Зимбабве!

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