Минобороны демонстрирует работу расчетов зенитной ракетной системы С-300В на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа, что в ходе проведения специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения.

«Первая у нас цель здесь была – «Точка-У». Вторая цель была - три Байрактара мы сбили в один день. Сложно Байрактары – они из пластика, совсем мелко отображаются, но если цель станция взяла, то всё», - рассказал журналистам командир батареи С-300В Сергей.

На дежурство выезжает радилокационная станция кругового обзора. Разворачивает радар, который напоминает огромную солнечную батарею. И начинает сканировать небо. Мощность станции такова, что установленные на летательных аппаратах средства радиолектронной борьбы заглушить ее не способны.

С-300В способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить. Но и на сам комплекс идет настоящая охота.

«Запускают РСЗО, смотрят откуда было принято решение, потом запускают «Точку-У», уничтожая пусковые, не получается, потому что средства ПВО у нас в хорошем состоянии – справляются со всеми целями», - добавил Сергей.

О состоянии наших средств ПВО в зоне специальной военной операции говорят эти звезды. Ракетчики рисуют их после каждой новой уничтоженной боевой цели.

В Минобороны России отмечают, что ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Уничтожать ракетчикам доводилось даже довольно архаичные советские реактивные разведывательные беспилотники «Стриж» и «Рейс». Случается, что украинские ракетчики пытаются запустить несколько беспилотников, чтобы замаскировать полет ракеты. Но станция успешно разделяет и ликвидирует цели, что летят в радиусе сотни километров на высотах до 3500 метров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В годовщину победы советских войск в Курской битве военнослужащие Росгвардии, выполняющие боевые задачи в ходе специальной военной операции в Харьковской области, получили письмо от ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Ивана Егоровича Лушпы.

«Вы, ребята, мои внуки, правнуки, будьте сильными, будьте здоровы! На вашу долю выпала героическая миссия. Я верю всей душой в вашу победу. Берегите себя и боевых товарищей!», — написал ветеран в своем послании.

Фото: Министерство обороны РФ

На передовую росгвардейцам были переданы более 100 писем от ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков нашей страны. Вместе с письмами росгвардейцам также привезли и детские рисунки. Инициатором всероссийской акции «Герою нашего времени» стало общественное движение «Молодёжка ОНФ». В свою очередь военнослужащие ведомства передали слова благодарности за поддержку ветеранам, детям, а также участникам движения за организованную акцию.

«Для нас это бесценная моральная поддержка в боевой обстановке. Низкий поклон нашим ветеранам», - сказал офицер спецназа Росгвардии полковник Александр И.

СПРАВКА «КП»

Иван Егорович Лушпа добровольцем ушёл на фронт в 1943 году, участвовал не только в Курской битве, но и в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии.