Роскачество выяснило: дешевые рюкзаки ничуть не хуже дорогих

Эксперты закупили и проверили 20 различных рюкзаков, в основном китайских, стоимостью от тысячи до 10 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Роскачества закупила в Озоне, ВБ и Яндекс.Маркете, а также в детских магазинах 20 разных рюкзаков. И проверили, чтобы доказать: недорогие рюкзаки мало чем отличаются от дорогих и брендовых изделий.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ РЮКЗАК

Требования к весу школьных рюкзаков довольно строгие: есть техрегламент, который это регулирует:

* для учащихся младших классов (6-10 лет) вес рюкзаков должен быть не более 700 г,

* для учащихся средних и старших классов (11-18 лет) - не более 1000 г.

Но производители попросту не указывают, что рюкзак предназначен для детей, не говоря уж про возраст. Поэтому предъявлять претензии за лишний вес некому. Но в идеале все же школьный рюкзак или сумка должны иметь соответствующие указания в маркировке и сертификаты.

К сожалению, чаще всего, и специализированные рюкзаки и псевдошкольные сумки стоят в одном ряду и дети выбирают по внешнему виду. При этом они могут оказаться слишком тяжелыми, не подходящими для учеников младших классов.

— В техрегламенте нет случайных требований, - поясняет Татьяна Буцкая, врач-педиатр, член наблюдательного совета Роскачества. - Чем больше весит ранец, тем меньше учебников и тетрадок мы можем в него положить, чтобы он не стал слишком тяжелым и вредным для для осанки и в целом для здоровья.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

В том же техрегламенте прописан не только вес, но и габариты школьного рюкзака для младшеклассников:

* длина (высота) рюкзака - от 30 до 36 см,

* ширина — 6-10 см.

Покупая рюкзак, смотрите на этикетку: должно быть указание «школьный» и прописан возраст. Покупать рюкзак «на вырост» не стоит: он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Идеальный по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка, объясняют в Роскачестве. И носить его, разумеется, надо на обоих плечах, а не на одном.

НАЗВАН ИДЕАЛЬНЫЙ НЕДОРОГОЙ РЮКЗАК

Половина из 20 исследованных рюкзаков имели какие-либо нарушения требований законодательства. В основном, конечно, они были связаны с неправильной информацией в маркировке. И с несоответствием параметров рюкзака заявленному возрасту. Но, как отмечают эксперты Роскачество, ситуация с все же становится лучше: например, в 2018 году не нашли вообще ни одного идеального рюкзака.

Идеальными оказались два рюкзака: марок Erhaft и Herlitz стоимостью 4 599 и 5 600 рублей соответственно. Оба произведены в Китае и оценены экспертами в максимальные 5 баллов рейтинга Роскачества.

Кроме этого, рюкзаки Grizzly (4 479 рублей) и ErichKrause (2 172 рублей) российского производства также оказались в лидерах рейтинга Роскачества и получили минимальное количество замечаний. Эти рюкзаки безопасные, достаточно крепкие и надежные.

Рюкзаки 7 торговых марок также соответствовали требованиям законодательства, но у них были те или иные нарушения.