Елена Летучая поможет участникам премии «Экология – дело каждого» создать мультфильмы

Елена Летучая

Экомультики – это что-то новенькое. Такого в конкурсных программах на экологические темы раньше не было. А у Росприроднадзора будет. И все благодаря тому, что к премии «Экология – дело каждого» присоединилась ведущая Елена Летучая. Та самая грозная обличительница нерадивых хозяев точек общепита, где не соблюдали правила гигиены. Она просто не смогла пройти мимо популярного конкурса ведомства.

- Мне очень нравится название премии Росприроднадзора – «Экология – дело каждого» – такое хорошее, точное и правильное, - пояснила свою позицию Елена Летучая. - Когда мы говорим об экологии, очень многие взрослые и дети вообще не понимают, что такое экология, и что они должны делать. Многие хотят что-то сделать, но не знают, а что было бы полезно. Экологическое образование – это первое, что мы должны делать. Мы должны рассказывать нашим детям о том, что такое экология, почему она важна и зачем думать об этом. Что такое мусор? Почему его нужно разделять? Экология – это наше будущее. Мы, живя в городах и читая какие-то публикации о всемирном потеплении или что-то о загрязнении, думаем, что нас это не касается. А это касается каждого. Сейчас передовые страны много внимания уделяют вопросам образования, развивают любые развлекательные проекты, связанные с экологией.

Под руководством Елены Летучей участники номинации «Экомультфильм» будут создавать мультфильмы - в любом жанре, начиная от пластилинового мультфильма и движения рисунков в кадре и заканчивая аниме. После Елена выберет лучшего и подарит специальный приз. Также мультик-победитель сможет получить возможность показа и трансляции в социальных сетях известной телеведущей.

Не смогла остаться в стороне и легендарная киностудия «Союзмультфильм». В состав жюри проекта вошел ее директор Борис Машковцев.

- «Союзмультфильм» с радостью поддерживает премию «Экология – дело каждого», потому что в том числе это и наше дело, - сказал Машковцев. - Посмотрите почти во всех мультфильмах персонажи – это животные. Так что мы и природа идем всегда вместе. И я с довольствием пойду в жюри премии в номинацию «Экомультфильм» и буду с нетерпением ждать работы ребят.

Напомним, премию инициировала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Проект призван привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей. Экологическое просвещение через простые и понятные формы для молодёжи – челленджи, акции, флешмобы, песни, танцы, рэп, а также вовлеченность в научную деятельность позволят воспитать новое экопоколение и обратить внимание детей и взрослых на проблемы охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, уверена глава службы.

Всего заявлено 9 номинаций: две командные – «Экосемья» и «Экошкола» и 7 индивидуальных – «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Заявки для участия принимаются до 1 октября 2022 года на сайте экологияделокаждого.рф от детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призеров премии.

Генеральным партнёром проекта выступило – АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр премии – РИА Новости, Международный инфопартнёр – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Информационные партнёры: МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и другие.