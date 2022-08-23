Политолог Светов допустил, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы Фото: Shutterstock

НЕ СВОБОДА, А ПРИВИЛЕГИЯ

До нынешнего года западных политики называли свободу передвижений по миру одной из незыблемых демократических ценностей. Например, президенту США Дональду Трампу в свое время от оппонентов крепко досталось на орехи, когда он закрыл въезд в Штаты гражданам Сомали, Чада, Йемена и еще пяти стран, мотивировав свое решение высоким уровнем террористической угрозы в этих государствах.

Но теперь европейские политики разом заговорили о том, что всем без исключения гражданам России просто-таки необходимо ограничить свободу передвижений по свету и перестать выдавать им въездные визы. Концепция изменилась: оказывается, зарубежный туризм – это не элемент свободы и демократии, а привилегия, которую россиянам нужно заслужить.

ОНИ БЕЗ НАС

Статистика беспристрастна: ни одна из стран, входящих в шенгенскую зону, от туристов из России критически не зависит. Да, в Риме и Афинах были целые улицы дорогих бутиков, в которых продавцы говорили на русском. Да, финские приграничные городки наполовину и более пополняли свою казну за счет российских челноков. Но большинство ориентированных на россиян турбизнесов уже либо не пережили коронавируса, либо переориентировались на туристов из других стран. Тем более что ослабевшее евро делает еще более популярными путешествия в Европу среди американцев, канадцев, латиноамериканцев.

По имеющимся данным, до пандемии Россия не входила даже в первую десятку стран по числу направленных в Италию туристов. На Кипре доля российских путешественников была несколько выше (они замыкали первую пятерку), но не настолько чтобы страна обанкротилась без них. А это были самые популярные страны для отдыха. И все же - кому не нужны лишние деньги?

БЕДНЫЕ, НО ГОРДЫЕ

Самое забавное, что наиболее ретивыми сторонниками запрета заграничного туризма для россиян являются самые бедные страны еврозоны - считающие каждый цент Польша, Эстония, Латвия, Чехия, Литва. Разумно оценивающие выгоду от каждого иностранца Португалия, Греция – против. Кстати, против такого запрета и официальные власти в США и Канаде, ограничившиеся составлением персонального списка из 5000 российских граждан, которым они запретили въезд на свою территорию. Молчат и те государства, что в шенгенскую зону не входят, но для посещения которых при определенных обстоятельствах для россиян шенген необходим – Болгария, Черногория и Хорватия.

НАЧАЛЬСТВО ПРОТИВ

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель всячески отговаривает участников альянса от радикализма. Он заявил, что Брюссель не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России и призвал страны шенгенской зоны к большей избирательности в этом вопросе. Не осталась в стороне даже обычно равнодушная ко всему Организация Объединенных Наций, которая назвала предполагаемые визовые запреты в отношении российских граждан дискриминацией.

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ

В лучшие для туризма годы консульства шенгенских стран выдавали россиянам порядка 4 миллионов виз в год. Каждая четвертая шенгенская виза в мире была вклеена в российские паспорта. Сегодня ряд стран, не дожидаясь коллективного решения, уже приступили к дискриминации россиян. Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония прекратили выдачу туристических виз россиянам. Таллинн также запретил въезд в страну по шенгенским визам, выданным в консульствах других стран. Финляндия, Дания и Мальта существенно ограничили количество принимаемых от россиян заявлений. Теперь в финских консульствах по всей России принимают порядка 100 заявлений в день.

Среди обсуждаемых мер – тотальный запрет на въезд в шенгенскую зону через третьи страны, отказ от выдачи многократных виз, резкое увеличение консульского сбора и даже введение специального налога для россиян, который будет направляться на помощь киевскому режиму, аннулирование ранее выданных шенгенов.

АЖИОТАЖА В ВИЗОВЫХ ЦЕНТРАХ НЕТ

Заскучавшие от отсутствия прямого воздушного сообщения с большинством европейских стран турфирмы и визовые центры не преминули воспользоваться нагнетанием страстей и в погоне за прибылями поддают жару: «Спешите оформить шенген! Уже огромные очереди! Скоро будет еще сложнее! Получите визу впрок!». И не остаются без дела, поскольку количество обращений за шенгенской визой подскочило на рекордные 40%, хотя добраться до Европы сейчас не только сложно, но и накладно.

КАК ПОЛУЧИТЬ ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ В РОССИИ СЕЙЧАС, В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

Форс-мажор – срочное лечение, смерть близкого родственника и т.п. – к туризму это не имеет никакого отношения, посольства и консульства рассматривают такие заявления без очереди. Что же касается очередей и невиданных трат на туристические визы, то несколько телефонных звонков проясняют ситуацию: особого ажиотажа нет, проще и быстрее всего получить итальянский, испанский или венгерский шенген. Обойдется это в 6-7 тысяч рублей, ждать придется от недели до двух. Ровно столько же стоят и оформляются национальные турвизы Болгарии и Хорватии. Консульства Польши, Чехии и прибалтийских республик, как уже сообщалось, заявления на туристические визы не принимают. Чуть дольше – от 2 до 4 недель - придется ждать турвизу во Францию и ФРГ, 3 недели уйдут на греческий шенген, до двух месяцев – на финский и норвежский. Сроки и траты для тех, кто зачем-то решил запастись шенгеном впрок, вполне приемлемые.

Комментарий эксперта

«Европе это невыгодно, но она готова страдать»

Стоит ли ждать железного занавеса, который на этот раз может опустить перед Россией Запад? Политолог Юрий Светов в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился своим прогнозом:

- Приняли же в Евросоюзе решение по газу. Невыгодно, многие от этого страдают, цена на газ растет, но есть европейская дисциплина, есть приказ быть русофобами до края самого. Так что проголосовали за. И я совершенно не исключаю того, что решения по шенгенским визам будут приняты.