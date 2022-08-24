Агрегатор добрых дел: проректор РТУ МИРЭА о том, как вырастить крупнейший волонтерский центр среди вузов

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Студенческое волонтерство пришло в Россию вместе с Олимпиадой-2014. С тех пор многие вузы развивают свои центры добровольцев. РТУ МИРЭА всего за 8 лет удалось создать настоящий агрегатор добрых дел, где каждый студент может выбрать программу по душе: от спасения животных Арктики или патриотического автопробега по местам памяти до адресной помощи таежной отшельнице Агафье Лыковой. Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов, который курирует добровольческое направление в вузе, рассказал редакции, каким должно быть современное волонтерство.

- Сегодня многие университеты развивают добровольческое направление. Волонтерский центр РТУ МИРЭА – самый многочисленный и «насыщенный» с точки зрения волонтерских программ и их географии. Вы предлагаете множество разнообразных экспедиций практически по всей стране. Как удалось нарастить такой масштаб и с чего начинался путь РТУ МИРЭА в волонтерство?

- Наш университет как и большинство вузов начал активно развивать это направление в 2014 году, когда страна готовилась проводить Олимпиаду в Сочи. Конечно, студенты участвовали в добровольческих акциях и до зимних игр. Но именно после Сочи мы почувствовали, насколько объемной, мощной и результативной может быть поддержка волонтеров. Да и сами студенты были заряжены развиваться в этом направлении: приходили, предлагали организовать группу – расчищать природные парки Красноярского края или туристические тропы на Алтае.

Мы всегда придерживались философии добровольчества, где главное – добрая воля участников. Не навязывали своих программ или видения, а именно прислушивались, чего хотят сами учащиеся. Как говорит ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, студенты сами знают, где могут проявить себя максимально эффективно.

Думаю, что именно благодаря такому подходу нам удалось развить не просто самый многочисленный волонтерский центр среди вузов, но и самую масштабную программу возможностей реализовать себя как волонтера. В том числе с точки зрения географии. Мы проводим экспедиции в 25 регионах России от Дагестана до Алтая, от Куршской косы до арктической тундры.

- Хотелось бы еще уточнить, сколько сегодня волонтеров в центре? И как удалось их заинтересовать вступить в ряды волонтеров? Есть ли какая-то система поощрения?

- Активно в работе волонтерского центра РТУ МИРЭА участвуют больше 800 студентов и тысячи выпускников. Это особая гордость, что даже после получения диплома люди продолжают присоединяться к нашим экспедициям, уже в свой отпуск. Ведь программы многих экспедиций стали традицией не только для университета, но и для самих ребят. На Белое море они ездят с 2015 года: убирают брёвна, расчищают тропы и берега. Они уже столько сил вложили в район Белой Губы и, конечно, хотят возвращаться сюда снова и снова, передавать свой опыт следующим поколениям студентов-единомышленников.

Формальные бонусы, как поощрение мы используем. Еще на этапе поступления в вуз: подтверждённое участие абитуриента в волонтёрской деятельности учитывается как индивидуальное достижение и даёт от 1 до 4 дополнительных конкурсных баллов. К слову, в университетах Лиги Плюща эта практика также используется. Вузы набирают не просто условных отличников, но людей, которые замотивированы приносить пользу обществу. Поэтому и школьники заинтересованы вступать в ряды волонтеров, ведь эта деятельность сильно влияет на портфолио.

РТУ МИРЭА тесно работает с отечественным бизнесом, крупными компаниями. Студенты получают обратную связь и отлично понимают, кого ищет работодатель. По сути, волонтерство – это тоже «университет жизни», диплом которого ценится работодателем и нередко обеспечивает конкурентное преимущество при трудоустройстве.

- Если волонтерство – это тоже своеобразный университет жизни, зачет по каким дисциплинам получает студент? И насколько диплом такого университета ценится у работодателя?

- Работодатели сегодня оценивают волонтерство как полноценную проектную деятельность. Им, действительно, важно, чтобы у сотрудника было развито проектное мышление. Так он сможет самостоятельно решать рабочие задачи, правильно организовывать время и команду и что немаловажно – будет мыслить не в категории краткосрочной выгоды, но и сможет принести пользу обществу. Волонтерство как раз помогает мыслить глобально, ставить амбициозные цели и организовывать все ресурсы для их достижения. Это те самые «навыки будущего», за которыми охотятся отделы кадров. Можно бесконечно проходить онлайн-курсы тайм-менеджмента, а можно на деле усвоить и сразу продемонстрировать свою ответственность и организованность.

- Какие направления в волонтерстве самые востребованные среди студентов?

Поскольку волонтерство – это еще и про возможность путешествовать, посмотреть уникальную природу нашей страны, попасть в труднодоступные места, то, безусловно, одно из самых популярных направлений – эковолонтёрство и экспедиции в популярные для туристов локации.

Уже не первый год наши студенты помогают территориям Онежского озера сохранить природное и историческое наследие заповедного края. Например, этом году волонтеры не только убирали оставшийся после беспечных путешественников мусор и расчищали берег от упавших зимой поленьев, но и помогали обустраивать часовню Николая Чудотворца.

В Дагестане очищали территорию природного парка «Верхний Гуниб», убирали мусор с берегов Белого моря в районе Летней Губы, а на Командорских островах ремонтировали здание будущей лаборатории заповедника.

Еще одно популярное направление, которое набирает обороты последние несколько лет – волонтерство по историческим местам, когда перенимаются и популяризируются уникальные культурные традиции или восстанавливается историческая справедливость. Так, студенты помогают находить захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, восстановить исторические документы. В этом году мы организовали масштабный «автопробег в историю» до Минска, когда студенты проехали по всем значимым местам от Мемориального комплекса «Хатынь» до Брестской крепости и Беловежской пущи.

Игорь Тарасов с волонтерами вуза на Онежском озере. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

- А как вы составляете программы? Как решаете, куда ехать в этом сезоне?

- В большинстве случаев – по инициативе студентов. Отталкиваемся от их географических и волонтерских предложений и простраиваем маршрут экспедиции. Но к нам также обращаются и сами регионы, руководство национальных парков и заповедников, коллеги по научному цеху. Приглашают студентов помочь ученым в труднодоступных лабораториях Арктики подготовиться к суровой зиме или, как случилось этим летом – передать свои опыт и знания местным добровольцам Республики Северной Осетии – Алании.

Со многими мы сотрудничаем годами. Например, наши студенты постоянно приезжают в верховья реки Большой Абакан, чтобы помочь с бытом таёжной отшельнице и последней представительнице старообрядческой семьи Лыковых.

В свое время именно с РТУ МИРЭА началась история Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Мы сотрудничаем, в том числе и с МЧС. Наших студентов также приглашают к очень сложным волонтерским работам: тушить пожары, ликвидировать бедствия или работать в трудных условиях – суровых дождей Куршской косы или холодов Арктики. Это говорит о большом доверии к нашим ребятам.

- Вы организуете, действительно, сложные маршруты. Как помогаете студентам подготовиться?

- Как правило, наши экспедиции не требуют какой-то особенной подготовки. Однако, на сложных маршрутах бывает нужна не столько физическая подготовка, сколько правильный моральный настрой. Например, суровые климатические условия тундры или переменчивая погода Кавказских хребтов и Алтайских гор часто проверяют человека на прочность. В отдельных случаях мы предлагаем профессиональную помощь опытных специалистов или проводим психологические тренинги. И, конечно, делимся своим опытом, ведь абсолютно каждому в походе или лагере бывает трудно. И это нормально. Важно поддерживать друг друга.

- Как развивать студенческое волонтерство? Какие проблемы видите, исходя из опыта работы?

- Здесь не столько проблемы, просто есть над чем поработать, чтобы максимально раскрыть потенциал волонтерского движения России и вовлечь в него как можно больше сограждан. У нас хорошими темпами растет внутренний туризм, многие заповедные уголки восстанавливаются силами волонтеров. Так почему бы не предусмотреть специализированные волонтерские центры на ключевых туристических направлениях? Они будут помогать туристам с выбором достопримечательностей, консультировать по правилам поведения в тех же заповедных зонах, как делали в этом году наши студенты в национальном парке «Зюраткуль». Это поможет развить культуру бережных путешествий, когда туристы убирают за собой мусор, тушат кострища.

- С чего начать свой путь в волонтерство? Вы являетесь примером для студентов, с чего начинали сами?

- Я начинал свой путь еще во времена студенческих стройотрядов. Добровольцы, пионеры и комсомольцы и просто студенты, бескорыстно помогающие другим, были перед глазами. Тогда идеи добровольной помощи активно пропагандировались на государственном уровне. Образ добровольца, восстанавливавшего народное хозяйство, покоряющего целину, впечатывали в ДНК российских молодых людей. Собирались группы единомышленников, как правило, свой дружеский круг и шли, где требовалась помощь.

И когда я волей судьбы оказался работником вуза, я почувствовал, насколько сегодняшним студентам необходимы этот опыт нравственности и бескорыстия, научиться эффективно сотрудничать с другими и работать в команде во благо общества.

В 2011 мы узнали о проекте по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе. На отрезке Большой Байкальской тропы Прибайкальского национального парка от посёлка Большое Голоустное в сторону Листвянки и сегодня продолжается оборудование кострищ и установка новых настилов для палаток. В это уникальное место мы и отправили наших добровольцев.

Именно там один из сотрудников заповедника рассказал, что в Хакасской тайге затерянной отшельнице Агафье Лыковой нужна помощь по заготовке провизии для животных на зиму, да и просто нарубить дров, чтобы согреться в холодный сезон. Я знал о ней из «Таёжного тупика» Василия Пескова, но не предполагал, что она до сих пор жива и нуждается в помощи. С тех пор мы каждый год организуем адресные экспедиции в верховья Абакана.

В этих поездках я понял главное, волонтерство – это не только огромный труд, но и большое душевное удовольствие. Такому подходу учу своих студентов. Да, будет тяжело, но это будет одно из самых ярких впечатлений в жизни, из тех, что становятся семейными историями для нескольких поколений. Я занимаюсь добровольчеством, потому что хочу, чтобы мир вокруг нас стал лучше. Чтобы каждый человек чувствовал, что он кому-то нужен.