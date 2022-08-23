В России появится «научный спецназ»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о запуске федеральных проектов «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральных министерствах и ведомствах к декабрю назначат заместителей по научно-технологическому развитию.

- Под руководством замов по НТР будут созданы отраслевые центры компетенций. Такой же институт я рекомендовал ввести всем субъектам и организациям. Это будет наш научный спецназ, по аналогии с цифровым спецназом, который был создан ранее, — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, выступая на IX Международном форуме технологического развития «Технопром».

Кроме того, формируется цифровая система управления наукой. До конца года планируют запустить 13 сервисов на единой цифровой платформе «Гостех». Они помогут исследователю эффективно выстроить свою работу: сэкономить время и снизить бюрократическую нагрузку, быстро найти заказчиков и финансирование. То есть запустить продукт или решение в реальную экономику.

Отдельное направление – подготовка кадров. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о запуске федеральных проектов «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства». А также о программе создания сети кампусов мирового уровня.

- Любой университет – это идея и физический облик. Если у вас нет аудитории, лаборатории, современной библиотеки, инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, вы будете неконкурентоспособным, - подчеркнул министр.

Сейчас строят кампус Новосибирского государственного университета – это первый из восьми проектов, отобранных в прошлом году. Объекты первой очереди - учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. потом возведут корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, и научно-исследовательский центр. Объект завершат не позднее 2024 года. А к 2030-му году сеть современных студенческих кампусов увеличится до 25.

Также возводят центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово. Это проект класса «мегасайенс», который станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ. Новый синхротрон позволит проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, медицине, гуманитарных науках.