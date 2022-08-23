«Единая Россия» организует лечение и реабилитацию детей Донбасса в Москве

Оказание медицинской помощи на Донбассе и других освобождённых территориях – одно из ключевых направлений гуманитарной миссии «Единой России», подчеркнула замсекретаря Генерального совета «Единой России», координатор работы партийного комитета по поддержке женских инициатив Дарья Лантратова.

«В этой работе участвуют более 400 волонтёров-медиков, среди которых и депутаты от партии разных уровней. Они не только политики. Многие из них – медики высочайшего уровня. И они не могут оставаться в стороне, когда людям требуется их помочь как врачей», - отметила политик, которая посетила Дом ребёнка в Луганске.

Вместе с ней приехала главный внештатный специалист Минздрава РФ по детской медицинской реабилитации, депутат Мосгордумы от «Единой России» Татьяна Батышева. По её словам, тяжелобольные дети Донбасса смогут пройти лечение и реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. Содействие в этой работе окажет комитет по поддержке женских инициатив «Единой России».

«Мы привезём на реабилитацию детишек в Москву вместе с их родителями и медицинскими сотрудниками, которые будут продолжать обучение в Москве в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы», - сказала Татьяна Батышева.

Она добавила, что детские врачи Донбасса смогут на практике провести все этапы реабилитации детей, которых они привезли из Луганской и Донецкой Народных Республик, в московском медучреждении.

«Это будет по-настоящему важная школа – не теоретическая, а практическая. Дальше, вернувшись домой, они будут продолжать работать с этими детишками. Мы боремся за каждого малыша каждый день, каждый час. Важно, чтобы рядом с ребенком были люди профессиональные и любящие его», - отметила Татьяна Батышева.

В работе по лечению и реабилитации детей Донбасса со сложными диагнозами содействие также окажет и департамент здравоохранения Москвы.