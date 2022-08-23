Эксперты: Сбер и VK получили взаимную выгоду от разделения активов

Разделение активов Сбера и VK пойдет на пользу обоим партнерам. Так прокомментировали сделку двух компаний эксперты. Напомним, ранее во вторник, 23 августа VK объявили о выходе из «О2О Холдинг», а также о приобретении 100% акций сервиса доставки еды Delivery Club. Сделку планируется завершить до конца 2022 года.

Отметим, что Delivery Club необходим VK для еще одной крупнейшей сделки Яндексом, в рамках которой сервис доставки перейдет партнерам, а VK получит Новости и Дзен.

При этом на фоне всех этих серьезных изменений Сбер и VK по-прежнему останутся стратегическими партнерами. Так, председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев отметил, что обе компании получили от такого бизнес-решения выгоду. Так, VK сможет продолжить развитие как яркий представитель медиабизнеса, а Сбер сможет распоряжаться Самокатом, сильным активом для развития e-com.

В свою очередь директор института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев добавил, что Самокат развивается такими быстрыми темпами как раз благодаря использованию информационных и технологических ресурсов банка.

«В связи с этим деление активов между Сбером и VК, по сути, выглядит как решение с обоюдным выигрышем», - цитирует Азоева сайт mk.ru.

С таким же мнением выступил и вице-президент по развитию КРОС Кирилл Лубнин. Эксперт отметил, что решение о разделении активов выглядит своевременным и очень логичным.

«Судя по тому, как поделены активы, компании приняли взвешенное и выверенное со всех точек зрения решение, сохранив дружеские отношения. Банк получил самый лакомый актив в совместном предприятии, речь идет о сервисе Самокат, это позволит Сберу усилить сегмент электронной коммерции внутри группы», - подытожил Лубнин.