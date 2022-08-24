Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: «Наша цель - создать одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца»

Все населенные пункты Кузбасса соединены между собой хорошими и качественными дорогами. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В апреле 2022 года в Кузбассе приняли закон о создании северной и южной агломераций. Он стал одним из первых подобных законов в России, разработанных на региональном уровне. Главная цель этого решения – создать одинаковые условия для комфортной жизни на севере и юге области, предоставив равные возможности для развития и городам, и небольшим населенным пунктам.

Эксперты уже назвали кузбасский закон общероссийским прецедентом, поскольку на федеральном уровне правовое регулирование агломераций пока отсутствует. Глава региона Сергей Цивилев считает агломерации «новым принципиальным подходом в развитии территорий». Губернатор убежден, что такая модель позволит жителям региона самим выбирать, в каких условиях им жить и работать.

- Наша цель - чтобы все муниципалитеты равномерно и полноценно развивались - как города, так и сельские территории. На севере и юге создаются одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца. Мы строим и открываем школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные площадки и культурные центры во всех территориях Кузбасса - люди здесь должны быть обеспечены всем необходимым для комфортной жизни, - рассказал Сергей Цивилев.

СЕВЕР И ЮГ, КЕМЕРОВО И НОВОКУЗНЕЦК

Почти в каждом российском регионе жизнь традиционно кипит в областном (краевом, республиканском) центре. В большом городе – больше возможностей, считают люди. И уезжают учиться и работать туда, где созданы более комфортные условия. Во многом такой подход оправдан: региональные центры действительно обладают более мощными ресурсами для развития.

- Во всем мире так принято, что все преференции отдаются крупным городам-миллионникам. Да, именно мегаполисам уделяют больше внимания, и за счет этого они быстрее развиваются, - объясняет Сергей Цивилев. - В некоторых странах уже начали придумывать и разрабатывать новые модели развития больших населенных пунктов - экспертами рассматривается вариант линейного развития городов. Это когда мегаполис приостанавливает развитие, от него строится скоростная трасса протяженностью 200 км, и на другой стороне дороги строится новый город - развитие продолжается тут и на съездах к маленьким городам. И в каждой территории создаются комфортные условия — что в большом городе, что в малом населенном пункте. Это видится в мире как будущая модель. А в Кузбассе уже это реализовано. У нас два крупных города — Кемерово и Новокузнецк, они соединены скоростной трассой. Развитие идет как вокруг самих столиц, так и на съездах — в маленьких населенных пунктах. Равномерно и одинаково везде.

Губернатор региона Сергей Цивилев считает агломерации «новым принципиальным подходом в развитии территорий». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Принятый в апреле закон установил в Кузбассе новый порядок территориального деления. В регионе появились две агломерации: северная, центром которой стал Кемерово, и южная – с центром в Новокузнецке. Всего в Кузбассе проживает 2 млн 600 тысяч человек в 34 муниципальных образованиях. Из них 22 муниципалитета теперь относятся к северу, и 12 – к югу. По словам губернатора, такое деление позволяет равномерно распределить ресурсы и спланировать развитие каждого населенного пункта с учетом особенностей городов.

- Вокруг двух равнозначных территорий Кузбасса равномерно и полноценно развиваются как города, так и сельские поселения. У жителей Кузбасса есть возможность выбора, где жить и работать - в большом городе или в малых городах и селах. Для этого созданы одинаковые условия и равные возможности для развития, чтобы кузбассовцы чувствовали себя максимально комфортно: полная транспортная доступность, удобная логистика, единая система образования, здравоохранения и спорта, - подчеркивает Сергей Цивилев. - Все территории Кузбасса, помимо того, что между Кемеровом и Новокузнецком есть скоростная трасса, соединены качественными дорогами. У нас очень удобная транспортная логистика - легко и максимально комфортно из любой точки Кузбасса можно попасть в любой населенный пункт.

В регионе постоянно обновляется общественный транспорт: за последние годы на городские и региональные маршруты вышли 1400 новых комфортных автобусов. Кузбасс может похвастаться сразу двумя международными аэропортами. Новый, современный терминал аэропорта Кемерова открылся в 2021 году, к 300-летию региона. В Новокузнецке строительство нового терминала будет закончено в 2023 году.

КУЗБАССКАЯ МЕДИЦИНА СТАНЕТ ЛУЧШЕЙ В СИБИРИ

Один из главных показателей уровня жизни в любом населенном пункте – это качество образования и здравоохранения. Новые школы и больницы расскажут о городе и селе больше, чем сухие цифры статистики. В Кузбассе действуют губернаторские программы «Мой новый детский сад», «Моя новая школа», «Мой новый колледж», «Моя новая поликлиника». И на севере, и на юге региона они реализуются равноценно.

- В рамках этих программ мы строим, реконструируем и оснащаем детские сады, школы, колледжи, поликлиники во всех территориях региона. Они соответствуют всем современным требованиям, а участие в их создании принимают непосредственно жители региона, - рассказал Сергей Цивилев. - Большое внимание уделяем образованию кузбассовцев, начиная от детского сада и заканчивая вузом. Жители региона должны получать качественное образование в современных условиях. В Кузбассе создаются северо-кузбасский и южно-кузбасский Научно-образовательные центры. Мы строим огромное количество больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов - чтобы каждый житель Кузбасса получал своевременную медицинскую помощь. Вернуть медицине южной агломерации статус лучшей в Сибири - такую цель мы ставим перед собой.

В регионе строится и ремонтируется больше количество больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиодиспансера сейчас идет масштабная реконструкция. Капитальный ремонт начался в стационарном корпусе и на всей территории больницы. Перед строителями поставлена задача вернуть корпусу кардиодиспансера исторический облик. В 2022 году на базе филиала планируется открыть Центр трансплантологии по пересадке печени (а в перспективе — мультиорганного донорства) и создать подразделение Регионального сосудистого центра, в котором пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Кроме того, в этом году диспансер получил лицензию на проведение нейрохирургических операций. А в следующем году капитальный ремонт начнется в расположенной рядом с кардиодиспансером Кузбасской детской больнице.

СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

Деление на агломерации открывает для юга Кузбасса еще одну возможность: вскоре здесь появится мощный спортивный кластер.

- Кузбасс стал спортивным центром России. Наш регион бьет рекорды по строительству спортивных объектов, аналогов которым нет не только в нашей стране, но и в Европе, - отмечает Сергей Цивилев. - Новокузнецк стал российским центром хоккея с шайбой. Здесь идет капитальный ремонт Арены кузнецких металлургов, где проводятся соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Это будет первый в Кузбассе спортивный объект, соответствующий всем требованиям КХЛ. Это запрос жителей Новокузнецка, всей южной агломерации - чтобы команда «Металлург» вернулась в КХЛ, имела достойные условия для проведения тренировок и домашних матчей. Обязательное условие, которое я поставил, - создать в спорткомплексе Центр спортивной медицины, в котором будут проходить реабилитацию спортсмены не только из Кузбасса, но и из других регионов страны.

В Кузбассе создаются равные возможности заниматься спортом абсолютно для всех – и для профессиональных спортсменов, и для любителей здорового образа жизни: детей, пенсионеров, маломобильных людей. Два года назад в Белове, городе со 125 тысячами жителей, открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Он стал самым крупным спортивным центром от Урала до Дальнего Востока, оборудованным для людей с ограниченными возможностями здоровья. А в Междуреченске появился новый спортивный комплекс «Звездный», в котором оборудован 25-метровый плавательный бассейн. Сейчас в нем тренируются лучшие спортсмены и проводятся соревнования международного уровня по синхронному плаванию.

В Междуреченске построили спортивный комплекс «Звездный», который стал новым центром синхронного плавания. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

КСТАТИ

А У НАС МОСКОВСКИЙ ДЖАЗ. А У ВАС?

Одним из самых ярких культурных событий Кузбасса стало создание в Новокузнецке первого в России филиала московской Академии джаза. Соглашение об этом подписали губернатор Сергей Цивилев и директор Академии, народный артист России Игорь Бутман. Филиал академии разместится на базе новокузнецкого джаз-клуба «Геликон», который получит статус областного учреждения культуры.