Центр имени Гамалеи выпустил обновленный «Спутник V» против «омикрона» и «дельты»

Наиболее перспективные вакцины от коронавируса те, которые смогут работать сразу против нескольких штаммов коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр имени Гамалеи объявил о разработке версии вакцины против коронавируса «Спутник V», направленной на борьбу с вариантами «дельта» и «омикрон». Состав препарата учитывает важную мутацию вируса, которая есть в наиболее распространенном сейчас штамме «омикрона» ВА.5, известном также как «Ниндзя» и способном уходить от предыдущих вариантов вакцины. Поможет ли это остановить текущую вспышку заболеваемости ковидом, а также в перспективе сократить случаи тяжелого течения болезни и смерти, и за какими вакцинами будет окончательная победа над коронавирусом, KP.RU спросила у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

Текущий всплеск заболеваемости, как и осенний ожидаемый рост, адаптированная вакцина «Спутник V» от центра имени Гамалеи остановить не поможет, считает эксперт, но вот на дальнейший ход событий повлиять может.

Дело в том, что препарат хоть и разработан, сразу в прививочные пункты не попадет. Механизм вывода на рынок адаптированных вакцин, согласно Методическим рекомендациям экспертного учреждения Минздрава РФ, включает доклиническое исследование протективности на лабораторных животных (проверяют защитные свойства вакцины) и короткое небольшое клиническое исследование эффективности и безопасности на десятках добровольцев.

- То, что сейчас заявил Центр имени Гамалеи, подразумевает несколько более сложное изменение вакцины, чем предусмотрено в методических рекомендациях, это не просто замена антигенного состава вакцины, - говорит Николай Крючков. – Здесь серая зона в регуляторной практике. Скажем, в вакцине «Спутник V» был «одновалентный состав», то есть в двух разных типах аденовирусных векторов для первого и второго компонента был использован один и тот же фрагмент S-белка коронавируса. Если бы его заменили на фрагмент из варианта «омикрон», то вопросов бы не было и можно было бы выводить вакцину в оборот по ускоренному варианту. Однако здесь речь идет о том, что вакцина будет адаптирована и под «дельту», и под «омикрон», а это, скорее всего, означает, что в вакцине будет использован и фрагмент S-белка, типичный для «дельты», и соответствующий фрагмент, типичный для «омикрона». То есть, получается, что исходный состав вакцины «Спутник V» меняется достаточно сильно и не совсем понятно тогда, сможет ли адаптированная вакцина проходить регистрацию по ускоренному варианту.

Если все же будет принято решение об ускоренной регистрации адаптированной вакцины «Спутник V», то ей можно будет прививаться уже с конца этого года, предполагает эксперт.

ЗА КАКИМИ ВАКЦИНАМИ БУДУЩЕЕ?

Наиболее перспективные вакцины от коронавируса те, которые смогут работать сразу против нескольких штаммов коронавируса.

- Сейчас разрабатываются вакцины следующего поколения, заточенные под более узкие участки коронавируса. В них использован не весь S-белок, большая часть которого не является значимой с точки зрения защиты, а только его отдельные фрагменты, например, RBD-домен или S1-фрагмент белка, - говорит Николай Крючков. – Новые вакцины все лучше переносятся человеком, дают меньше побочных реакций. И да, действительно, будущее вакцин, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, за поливалентными вакцинами, которые работают сразу против нескольких вариантов коронавируса, в том числе, и против самого распространенного сейчас подвида «омикрона» ВА.5, и против «дельты».

ЕСЛИ «ДЕЛЬТОЙ» ПОЧТИ НЕ ЗАРАЖАЮТСЯ, ЗАЧЕМ ОТ НЕГО ЗАЩИЩАТЬСЯ?

Есть вероятность, что «дельта» (более опасный и смертоносный вариант коронавируса, - прим. ред.) может вернуться, считает эксперт. Этот вариант вируса сейчас циркулирует в популяции животных и на возможность возврата «дельты» к человеку нам намекает российский вариант «дельтакрон». Да и «омикрон» продолжает свою эволюцию.

Самым перспективным вариантом вакцины от коронавируса была бы трех - или даже четырехвалентная вакцина.

- От гриппа уже существует и трех - , и четырехвалентные вакцины, направленные против циркулирующих и сменяющих друг друга серотипов вируса группы А и группы В. Для вакцины против коронавируса тоже было бы хорошо рассматривать сразу несколько вариантов «дельты» и «омикрона». Чем больше мы разных вариантов охватим, тем лучше. Однако с увеличением количества таких «валентностей» и сам препарат становится дороже, - говорит Николай Крючков.

ЧЕМ ХОРОШИ ПОЛИВАЛЕНТНЫЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА?

1. Обеспечивают более эффективную защиту от заражения коронавирусом.

2. Восстанавливают эффективность работы иммунной системы с новыми вариантами коронавируса и блокируют прежние варианты вируса. В результате получается подъем эффективности и по защите от ковида любой степени тяжести, и рост эффективности по предотвращению заражения.

3. Комбинированные схемы прививки с применением поливалентных вакцин и интраназальных вакцин (распыляются в нос) от коронавируса позволят создать максимально эффективную защиту.

- Я не сильно верю в эффективность ревакцинации интраназальным вакцинами без применения внутримышечных, - говорит иммунолог. - У животных они работают, но далеко не факт, что они работают у человека. Эффективный системный иммунитет они стимулируют гораздо слабее, чем внутримышечные вакцины. Получается, что самое перспективное сочетание при вакцинации, - это поливалентные вакцины следующего поколения, более безопасные и менее реактогенные, а в дополнение к ним интраназальные вакцины. Думаю, что такой вариант из нескольких вакцин, разработанных на разных платформах, – будет эффективным для полноценной борьбы с коронавирусом.

МЕЖДУ ТЕМ

- Разработка поливалентных вакцин от коронавируса нового поколения в России потребует гигантских денежных вложений и не факт, что с этим справятся даже крупные государственные разработчики, считает эксперт.

- Уже в сентябре в мире ожидается появление новых вариантов вакцин Pfizer и Moderna, заточенных под защиту от варианта коронавируса «омикрон».

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