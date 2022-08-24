Стрельбище для юных спортсменов и две медали Олимпиады. Иван Черезов рассказал, как программа ПСБ помогает биатлону

Иван Черезов возглавляет Федерацию биатлона Удмуртской Республики с ноября 2017-го года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сначала российский спорт пострадал от пандемии, теперь и международные федерации приостановили отношения с Россией. Спортсмены лишились крупных международных стартов и вынуждены искать альтернативные соревнования внутри страны. С федерациями дела обстоят еще сложнее, особенно в регионах. И здесь отечественный спорт спасают крупнейший бизнес и предприятия. Пример тому — сотрудничество «Промсвязьбанка» и Федерации биатлона Удмуртской Республики. «КП Спорт» пообщался с председателем Федерации биатлона Удмуртии Иваном Черезовым и узнал, как за три года сотрудничества с ПСБ изменился флагман российского биатлона.

«С финансированием в регионах не все так просто»

Иван Черезов возглавляет Федерацию биатлона Удмуртской Республики с ноября 2017-го года. А до этого у Ивана была огромная карьера биатлониста с серебром Игр Турина-2006, четырьмя золотыми медалями чемпионатов мира и большим количеством громких побед. Черезов родился в Ижевске. И этот регион как никто другой заслуживает статус флагмана российского биатлона. Но даже там были большие проблемы со средствами, а как следствие — с подготовкой квалифицированных кадров. Пока в 2019-м году партнером Федерации ни стал «Промсвязьбанк».

Тогда Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подчеркнул, что поддержка массового и детского спорта является одной из приоритетных задач ПСБ. Оставалось только увидеть это на деле. И сейчас спустя три года после подписания соглашения о сотрудничестве Черезов подвел мини-итоги партнерства.

— Как правило в России с финансированием в регионах не все так легко и просто. В нашем случае «Промсвязьбанк» оказал колоссальную поддержку. Серьезная помощь оказывается сборной команде Республики Удмуртия. Но самое главное, помощь оказывается детям, которые только начинают. В прошлом году в Алнашинском районе Республики мы построили пневматическое стрельбище. Там были дети, был тренер и трасса, но стрельбища — нет. Даже винтовок не было. В октябре прошлого года мы все сделали, и сейчас дети там спокойно занимаются, — рассказал Черезов «КП Спорт».

Также Иван Юрьевич уверен, что на одном стрельбище прогресс не остановится. У Федерации уже есть задумки сделать подобные стрельбища во многих районах Удмуртской Республики.

— Лет 8 как биатлон перешел на пневматическое оружие для детей и подростков. Так что строя подобные пневматические стрельбища, мы даем понимание детям от 10 лет и старше, что такое биатлон. Это существенная помощь, — говорил Черезов.

Итог — две медали прошедшей Олимпиады

Помимо развития детско-юношеского биатлона, «Промсвязьбанк» активно помогал главной команде Удмуртии. Дело доходило до закупки самых простых вещей.

— Для сбойной команды Республики у нас приобретались и смазки для лыж, и инвентарь разной формы, и одежда. Все это идет в помощь. А раньше всего этого было в значительно меньших объемах, — признается Иван Черезов.

Смазки для лыж и костюмы могут показаться мелочью. Но именно из таких мелочей рождаются большие победы. Разумеется, за серьезным финансированием ждешь серьезных побед. И Федерация биатлона Удмуртской Республики их предоставила.

— Как следствие этой помощи, наша спортсменка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) завоевала две медали на прошедшей Олимпиаде в Пекине — серебряную и бронзовую. Это прямое влияние той помощи, за которую теперь хочется говорить «спасибо». Эта поддержка оказалась очень значимой для нас; Важно подчеркнуть, что мы продолжаем заинтересовывать детей и подростков к нашему виду спорта. Тем самым мы обеспечиваем наполняемость наших секций. Конечно мы опасались, что увидим отток детей. Но по факту мы его не наблюдаем, — рассказал Черезов.

«Промсвязьбанк» является партнером не только Федерации биатлона, но и Федерации лыжных гонок в Удмуртии. И это сотрудничество особенно отразилось на развитие массового, любительского спорта в Республике.

Спасение от санкций

Огромное количество видов спорта и региональных федераций оказались перед новыми вызовами всвязи с западными санкциями. Некоторые урезали финансирование, другие перестраивают схему работы. Но биатлон в Удмуртии успешно развивается благодаря правильному и рациональному финансовому планированию и безусловному удовлетворению политики спонсора.

— Чувствуем ли мы подушку безопасности благодаря «Промсвязьбанку»? Безусловно. Мы и до всех этих событий чувствовали поддержку, а сейчас — особенно. Такая поддержка для нас просто необходима, — рассказал Черезов «КП Спорт».

В общем, за биатлон и лыжи в Удмуртии можно быть спокойным. А главное, коллаборация «Промсязьбанка» и Федерации биатлона Удмуртии показала, как можно эффективно развивать спорт на местах даже во времена экономической нестабильности.