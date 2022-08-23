Латышские власти крушат монумент Освободителям Риги - главный памятник Победы в стране

Последние лет двадцать этот памятник был символом сплочения и верности памяти победителей фашизма для русскоязычной общины Латвии Фото: REUTERS

В наше время понятие «немыслимое» потеряло значение. Как и «священная память», «долг перед павшими». Десятилетиями казавшиеся незыблемыми смыслы выворачиваются наизнанку или попросту разбиваются политической кувалдой. Именно это происходит сейчас в Латвии - там начали демонтаж (путем разрушения) памятника Освободителям Риги.

Последние лет двадцать этот памятник был символом сплочения и верности памяти победителей фашизма для русскоязычной общины Латвии. Да и немало этнических латышей хранили верность правде истории. Лет десять назад 9 мая к памятнику приходили до двухсот тысяч человек, оставлявших у монумента море цветов. Монумент в Задвинье позволял русскоязычным, составляющим чуть меньше сорока процентов населения страны, послать властям сигнал: мы поклоняемся не латышам-фашистам, ставшим новыми героями Латвии, а солдатам-освободителям Красной Армии.

И последние лет двадцать пять в Латвии у власти бессменно находятся националистические партии, для которых Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне - вовсе не победа, а начало «второй советской оккупации». Жалкая философия поруганной «жертвы» стала фундаментом современной латышской государственности, как, впрочем, и двух других прибалтийских «жертв». А животная ненависть к России - идеологическим стержнем этого государства, независимо от того, какие партии брали верх на выборных междусобойчиках. Разве могли латышские национал-фашисты, почитающие ветеранов Ваффен-СС, терпеть море цветов у памятника Освободителям? Монумент давно хотели снести, да все побаивались - как бы не нарваться на массовые протесты, да и старшие товарищи по ЕС-НАТО могут не так понять…

Кризис на Украине и позиция, занятая в нем Западом, наконец-то дали латышским властям возможность надругаться над главным памятником Победы в стране. Войну с другими памятниками в ее честь и обелисками советским воинам-освободителям они вели уже давно. Но на главный монумент подвигу в битве с фашизмом руки не поднималась, хотя так чесались… Пароксизм русофобии, захлестнувший Запад, придал латышам наглости и самонадеянных силенок, чтобы поквитаться с ненавистным символом «оккупации». Да и как не поквитаться, когда сегодня все русское в ЕС-НАТО объявлено вне закона? Круши-ломай, раз начальники лагеря отмашку дали!

Почему это стало возможным? Потому что интересы русскоязычного населения, большинство которого всегда симпатизировало России, отстоять в Латвии оказалось некому. Все политические партии, заявлявшие о его защите, были властями или разогнаны, или ловко развалены. Когда-то партия «Согласие» во главе с Нилом Ушаковым выступала организатором массовых сборов у памятника Освободителям на 9 мая. Потом эту партию тот же Ушаков очень ловко довел до полного «согласия» с правящими. Он же умело «сдал» мэрию Риги, которую когда-то возглавлял. Сейчас сидит, весь из себя социал-демократический, в Европарламенте. Если бы мэрия столицы Латвии, где русскоязычных - большинство, была бы под контролем вменяемой коалиции, а не нациков, то решения на снос монумента Освободителям могло бы и не быть.

Конечно же, не уйти от вопроса: почему они нас так ненавидят? Многое тут можно было бы сказать, но напомним лишь некоторые обстоятельства. С нацистскими войсками из Латвии в 1944 году ушло 180 тысяч латышей-коллаборантов. Это, чтобы понять масштаб, - 10 процентов тогдашнего населения страны. Осели они в Западной Европе, но, главным образом, в США и Канаде. В перестроечные времена КГБ, по поручению партии, чтобы усилить поддержку Горбачева в Прибалтике, потому что в России он уже сильно «проседал», создало «национальные фронты», которые должны были выступать «в поддержку перестройки». И лидеры поначалу в этих фронтах были хоть и из оппозиции, но «управляемые» (попросту агентура).

Но затем в бурном политическом круговороте их вытеснили настоящие «буйные», а уже тех заменили подъехавшие дети и внуки бежавших с нацистами коллаборантов. А когда свалилась на Латвию независимость, то постепенно, но неотвратимо ключевые позиции в стране стали занимать наследники «героев» Ваффен-СС, подтянувшиеся из Штатов и Канады. Представляете, каково им было смотреть на памятник Освободителям, то есть солдатам, накостылявшим их дедам-прадедам? Да и среди самих латышей, не покидавших страны, было изрядно тех, кто хранил память о предках, воевавших на стороне Гитлера. Вот их час и пробил.

Какой вывод сделаем? Опять «последнее предупреждение» объявим? Топнем ногой, взмахнем рукой? А им уже не страшно. Все, сделано. Остатки монумента даже в «музей оккупации» не отвезут из-за отсутствия, как заявлено, «художественной ценности». Свезут на свалку и - все.

Надо, наверное, сделать вот что. Признать, что Латвия во Второй мировой войне воевала на стороне нацисткой Германии. Ведь принята же в этой стране «концепция континуитета» - дескать, де юре довоенная Латвия существовала и в советский период, в который ее просто «оккупировали». Со всеми, как говориться, вытекающими: добавление этого обстоятельства в исторические тексты, включая учебники, предъявление обвинений в геноциде мирного населения в Ленинградской, Псковской областях, Белоруссии, осуществленного латышскими полицейскими частями. Про участие тех же латышей в блокаде Ленинграда не забыть. Ну и конечно же, как не взять с проигравшего в разрушительной войне полагающихся победителю контрибуций и репараций? Пусть морально готовятся.

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