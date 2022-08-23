Самобытный певец SHAMAN продолжает рвать чарты. Спел гимн России в Ялте и снова вышел на первое место в главных трендах YouTube

В феврале парень выстрелил с песней «Встанем» Фото: предоставлено пресс-службой

Редко такое бывает, чтобы почти каждый шаг артиста был удачным. Ну, выпустил хит. Ну второй. А дальше — спад или вообще забвение с депрессией.

Однако с Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman, пока все наоборот.

В феврале парень выстрелил с песней «Встанем» (у трека уже более 24 миллионов просмотров в Youtube).

Затем была песня «Я русский», мгновенно ставшая хитом и разлетевшаяся по всем соцсетям страны.

Самобытный певец SHAMAN продолжает рвать чарты Фото: предоставлено пресс-службой

Артист продолжил выступления на крупнейших российских площадках, фестивалях, а также гастролях.

И вот — очередной триумф.

Казалось бы, ну что такого? Спел гимн России на празднике в честь Дня государственного флага страны в Ялте. Дежурная ситуация. Но не для Ярослава. Вместе с ним гимн хором спели две с половиной тысячи человек, присутствовавших на концерте. Видео выступления попало в сеть и снова произвело фурор.

За 10 часов ролик с вдохновенным исполнением гимна России набрал под полмиллиона просмотров в Youtube. Зрители оставили под 80 тысяч лайков и под 10 тысяч восторженных комментариев. Чаще всего восхищаясь и удивляясь, что гимн нашей страны во вкладке «В ТРЕНДЕ» впервые вышел на первое место.

— Это был мой первый большой тур по югу России, и я уверен на 100%, что не последний, — прокомментировал выступление Shaman. — Кстати, уже в начале сентября я снова приеду с сольными концертами в Сочи, Анапу и Геленджик.

Финалист вокального шоу «Голос» не останавливает победоносное шествие Фото: предоставлено пресс-службой

Концерт состоялся в рамках масштабного тура артиста по городам Черноморского побережья, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь. Гастроли артиста проходят при полном аншлаге, билеты на все концерты закончились задолго до старта мероприятий.

По данным сервиса «Яндекс.Wordstat» SHAMAN стал самым популярным российским артистом по числу поисковых запросов в Яндексе, собрав 3,5 миллионов показов за месяц.