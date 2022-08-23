Герои спецоперации «Z»: вожатый служебных собак рядовой Байгабулов всегда опережает диверсантов

Доброволец ЛНР Юрий Раченко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ты – русский, ты знаешь трех сестер: Веру, Любовь и Надежду. С ними слава и победа, с ними Бог… Возьми себе в образец Героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони, слава тебе. Я выбрал Кесаря. Альпийские горы за нами, Бог перед нами: ура! орлы Русские облетели орлов Римских!», - писал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения.

ВЫВЕЛ ОРУДИЕ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Доброволец ЛНР Юрий Раченко

«Механик-водитель самоходной артиллерийской установки батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Юрий Раченко служит в Народной милиции Луганской Народной Республики Юрий Раченко с 2014 года. Начинал в Казачьей дивизии, потом сделал небольшой перерыв в службе, но два года назад подписал новый контракт. Говорит, что не мог спокойно смотреть на то, как украинские снаряды рвутся на улицах мирных городов Донбасса.

Артиллеристы бьют из пушек большой мощности «Малка» по укрепрайонам противника, скоплениям техники, по местам сосредоточения пехоты ВСУ. При освобождении одного из населенных пунктов ЛНР артустановка была обнаружена беспилотным летательным аппаратом противника и попала под обстрел врага. В сложной обстановке Юрий Раченко смог быстро сориентироваться и вывести самоходное орудие из-под артиллерийского огня, чем спас не только свою боевую машину, но и другие артиллерийские установки на замаскированных позициях».

ПСЫ ЧУЮТ НАЦИОНАЛИСТОВ ЗА ВЕСТУ

Рядовой Минобороны России Владимир Байгабулов

«Рядовой Владимир Байгабулов, вожатый служебных собак инженерно-саперного батальона

С первых дней специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик рядовой Владимир Байгабулов выполняет задачи по разминированию зданий и инженерной разведки путей движения российских войск.

Рядовой Минобороны России Владимир Байгабулов

В ходе проведения инженерной разведки маршрута движения Владимир обнаружил вооруженную группу украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру. Личный состав инженерного дозора, проявляя мужество и отвагу, грамотно используя условия местности, выгодно заняв огневые позиции. В ходе боя Владимир, умело маневрируя, прицельным огнем уничтожал живую силу националистов. По итогам скоротечного боя все украинские диверсанты, несмотря на ожесточенное сопротивление, были уничтожены.

Выставив охранение, инженеры приступили к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования рядовой Байгабулов обнаружил, обезвредил и уничтожил 9 растяжек, а также два управляемых фугаса и более 10 взрывоопасных предметов.

Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки рядового Владимира Байгабулова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район.

ВЗЯЛ В БОЮ ПОЛЕЗНОГО «ЯЗЫКА»

Рядовой Андрей Головко

«Ночью, выполняя специальные задачи в составе группы российских десантников, старший стрелок парашютно-десантной роты рядовой Андрей Головко обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. Действуя решительно, проявляя при этом отвагу и мужество, Андрей под непрекращающимся огневым воздействием противника, несмотря на полученное ранение, взял в плен националиста. По итогам боестолкновения группа боевиков была полностью ликвидирована. Доставленный на командный пункт задержанный Андреем националист в ходе допроса выдал информацию о численности действующих в данном районе ДРГ».