Что клерк лукавый мне готовит: «Мутные» продукты, которые банки сейчас впаривают клиентам вместо вкладов

Банки активизировались и предлагают «альтернативу» вкладам Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставки по вкладам падают вслед за ключевой ставкой Центробанка. Уже не найти желанных 15 - 20% годовых, которыми российские банки еще весной заманивали вкладчиков. Да и 10% не найти. Максимум, который предлагают банкиры, - это кажущиеся мизерными 6 - 7% годовых.

Однако задачу заполучить наши с вами денежки с банковских служащих никто не снимал. Они активизировались и предлагают «альтернативу» вкладам. Что это такое и чем опасно, об этом и расскажу.

ЗАМАНЧИВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

- Здравствуйте, Евгений. Через пару дней у вас заканчивается договор вклада. Приглашаю вас в офис, чтобы продлить договор. На какую дату и время могу вас записать? - вкрадчивый голос банковского клерка ворвался в мою будничную жизнь.

- Эмммм. А онлайн-банк мне на что? - был не так вежлив я.

- Ну... - немного замялся менеджер. - В том числе я бы смог рассказать вам о новых возможностях, которые предоставляет наш банк. Более привлекательных. Вы же видите, как снижается доходность по вкладам.

Оказалось, что в банке мне хотят предложить оформить «более выгодную альтернативу вкладу». Якобы абсолютно безрисковый продукт с более высокой доходностью на основе ценных бумаг крупнейших российских компаний.

Дальше менеджер мог не продолжать. Чаще всего под видом «более выгодного вклада» населению предлагают инвестиционное или накопительное страхование жизни (сокращенно ИСЖ и НСЖ), а также «мутные» (цитата одного из зампредов Центробанка) структурные продукты. Особенность этих финансовых инструментов в том, что там куча подводных камней.

ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС СТРАХОВКА

Этот продукт — лидер продаж и лидер по числу жалоб от клиентов (это статистика ЦБ). Что-то среднее между инвестициями и страховкой. Суть в том, что вы одновременно и копите деньги, и откладываете их на будущее. Договор заключают на пять, семь или даже 20 лет. В этом преимущество этого продукта над обычным рисковым страхованием. Но на этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы.

Во-первых, менеджер банка, как правило, не рассказывает, что за досрочное расторжение полиса ИСЖ удерживается гигантская комиссия. К примеру, в первый год клиенту не вернется ни рубля. Во второй — лишь 10% от вложенного. На третий — всего 30%. Фактически вернуть свои деньги получится лишь в конце срока.

Во-вторых, реальная доходность часто оказывается в разы меньше обещанной. К примеру, по статистике ЦБ в период с 2019 по 2021 годы инвестиционное страхование жизни приносило чуть больше 5% годовых. Это даже ниже, чем по банковским депозитам на тот же срок и в разы меньше, чем доходность инвестиций в акции российских компаний (подробнее — см. «Только цифры»). За три года самые простые и понятные вложения в компании индекса Мосбиржи принесли почти 60%. В среднем это 17% годовых. Вот это действительно была более выгодная альтернатива вкладу. А не эти ваши полисы ИСЖ.

СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ

Тем не менее полис инвестиционного страхования жизни еще не так страшен. Куда опаснее так называемые «структурные продукты». Вот от этих вложений лучше держаться подальше. Потому что формально их продают как инвестиции с защитой капитала. То есть даже при сильном падении фондового рынка вы получите все или 90% от вложенных денег. Но! В некоторых договорах есть дополнительные условия, которые очень сложно найти в многостраничном договоре.

Стандартный структурный продукт выглядит так. Четыре акции — как правило отраслевые. И опцион. Это специальный биржевой инструмент. Что-то вроде страховки. Он защищает сбережения от обесценивания. Если вдруг акции просядут в стоимости, то сработает опцион, по которому инвестору вернут недостачу. Но! В большинстве условий подобных продуктов есть нюанс на случай биржевого апокалипсиса.

Условия такого форс-мажора отличаются. Но смысл примерно такой: если акции хотя бы одной из фирм подешевеют более чем на 25% или 30%, сгорят все ваши сбережения. Да-да! Защита капитала в этом продукте есть, но лишь до определенного момента. Естественно, в большинстве случаев менеджеры не любят рассказывать об этих нюансах. Ведь их задача продать продукт, который принесет им премию, а банку — дополнительную прибыль.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

«Прочитайте договор и убедитесь, что все в нем понимаете»

Надежда Грошева, главный редактор портала «Моифинансы.рф»:

- Если вы пришли в банк, а сотрудник убеждает вас вложить деньги в какой-либо продукт и говорит, что это альтернатива вкладу, попросите для начала договор, в котором будут прописаны все условия. Скажите, что вам нужно подумать, взвесить все за и против, посоветоваться с друзьями, родственниками, знающими людьми. Прочитайте договор и убедитесь, что понимаете, на каких условиях размещаете свои деньги. И только после этого принимайте решение, нужен вам такой продукт или нет.

По тем же структурным продуктам нужно очень внимательно смотреть, во что именно вложены эти деньги и на каких условиях банк продает эти продукты. Потому что, как правило, у них есть какая-то развилка доходности, есть сложная структура вложений и достаточно сложные условия расчетов. Все они должны быть указаны в договоре, и нужно разобраться, что там конкретно написано.

Как правило, тем людям, которые далеки от финансового рынка, профессионально не разбираются в нем, у них нет экономического, юридического образования или даже каких-то средних знаний по финансовой грамотности, стоит с осторожностью относиться к такого рода продуктам. В них очень много нюансов. И даже если все они прописаны в договоре, то это сделано достаточно сложным юридическим языком.

Если вы недовольны ставками по вкладам и хотите разнообразить свой инвестиционный портфель, либо разберитесь во всех нюансах этих сложных продуктов, либо поступайте проще. Например, вложите деньги в акции или облигации. Но отдавайте себе отчет в том, что это фондовый рынок. Те же акции могут как расти, так и падать. Риски потери хоть и не всего, но части капитала есть всегда.

КСТАТИ

Охладись!

Главный минус такого рода инвестиционных и страховых продуктов — отсутствие каких-либо гарантий со стороны государства. Деньги на карте, на текущем счете или на вкладе в банке застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Если банк лишится лицензии, эти деньги вернет Агентство по страхованию вкладов. По всем инвестиционным полисам и структурным продуктам этого никто не гарантирует.

Более того, банк даже не несет никакой ответственности. Он в этом деле всего лишь посредник между вами и страховой или инвестиционной компанией. Менеджер получил свою комиссию за приведенного клиента, выдал договор и умыл руки. А дальше — будьте добры общайтесь с кем-то другим.

Но хорошая новость есть. Даже если вас все-таки убедили вложиться в альтернативный продукт, разорвать договор и вернуть свои деньги можно в течение месяца. Именно столько действует так называемый «период охлаждения». Главное — опомниться не позднее этого срока.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ