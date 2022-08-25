Семь самых необычных вакансий в Москве: хвалитель женщин и кавист без нюха

На самом деле это менеджер не рыбы, а торгового центра.

1. Пиарщик мурены

В столичном торговом центре «Авиапарк» есть большущий аквариум. В нем живут 1500 рыб. Среди них две мурены: Настя и Матильда. Со змеевидным телом, леопардовым окрасом - милые страшилища. Мурена Настя стала талисманом магазина, брендом. Ей завели соцсети (естественно, конечная цель, чтобы покупатели прониклись этим рыбом и пошли тратить денежки), число подписчиков стало расти.

«Масштаб личности мурены Насти разросся до такой степени, что теперь нужен человек, который сможет сделать из нее настоящую звезду. Мы ищем менеджера для мурены, с искренним интересом к подводному образу жизни и чувством юмора», - гласит текст вакансии.

В обязанностях: снимать видео и фотографировать мурену с ее рабочей правой стороны, придумывать мемы с Настей. До кучи приглашать инфлюенсеров (т. е. популярных персон, лидеров мнений) на встречи с муреной, дружить с океанариумами и придумывать инфоповоды для пиара Настюхи. Зарплата - «обсуждается с кандидатом».

Кстати, подобные вакансии - зачастую очередная замануха и маркетинг, чтобы про твою мурену говорили еще больше. Так что в действительности вряд ли у рыбы появится менеджер.

2. Казанова в детский театр

Одинокий бродяга любви требуется не в клип Валерия Леонтьева, а в драмтеатр «Вернадского, 13» в Ломоносовском районе Москвы. Требование к кандидату одно: возраст до 27 лет. Дело не в том, что Казанов 55+ не бывает. Просто репертуар театра на 80% из детских спектаклей. И актеры должны быть молоды и прекрасны собой. Зарплату герою-любовнику озвучат после собеседования. На практике актеры подобных небольших театров в Москве получают около 35 тыс. рублей.

3. Специалист по параллельному импорту

Из-за санкций, эмбарго и других страшных слов в Россию не везут из недружественных стран технику, компоненты для промышленности и прочие нужные штуковины. Все импортозаместить не получится или для этого нужно время.

Потому компании ищут спецов, которые наладят поставки.

Как? Проще всего через Китай. Пути два. Искать аналоги. Либо договариваться с европейскими компа-ниями, которым немилы антироссийские санкции. Поэтому они согласятся отгрузить товар в какую-нибудь страну под видом прямой поставки, а мы выкупим эту партию, и политики ничего не узнают. От специалистов ждут, кроме деловых качеств, хорошего знания английского, преимуществом будет знание китайского. Зарплата - от 100 тыс. рублей.

4. Хвалитель женщин

Сеть бутиков, торгующих украшениями из Европы, в начале года искала себе в штат хвалителя. От него требовали хорошего настроения, раскрепощенности и опрятного внешнего вида.

Задачи хвалителя: бродить возле бутиков и засыпать дам комплиментами. За это обещали платить от 80 до 150 тыс. рублей. Очевидно, зарплата зависела от того, как сильно угодник нахвалит даму, чтобы та была готова раскошелиться на премиальную бижутерию. Бонусом обещали оплачиваемый отпуск на зарубежном курорте, абонемент в фитнес, оплату психолога и стилиста.

Сейчас вакансия закрыта, на хвалителя деньги решили не тратить.

5. «Жандарм» компьютерных игр

Есть такая современная работа - антифрод-аналитик (англ. anti-fraud - «борьба с мошенничеством»). Таких спецов ищут банки, маркетплейсы и большие интернет-магазины. Сотрудник отслеживает подозрительные операции и проверяет, не афера ли. В случае с магазинами пытливые пользователи иногда находят лазейки (например, какой-то промокод дает очень большую скидку) и сбои в работе сайта.

Антифрод-спецы нужны и разработчикам игр, онлайн-казино. В играх сейчас можно за реальные деньги покупать себе героев, машины, оружие, одежду - в общем, экипировку по тематике виртуальной забавы. Но есть те, кто пытается обхитрить систему разными накрутками, взломами и т. д. Поэтому за действиями игроков следят невидимые жандармы, которые в случае чего блокируют их профили. Антифрод-специалист в Москве получает 50 - 150 тыс. рублей.

6. IT-евангелист

Должность «евангелиста» придумала Microsoft. Но речь не о том, чтобы кричать: «Братья и сестры, откажитесь от кнопочных телефонов, переходите на смартфоны!» Нужно везде маячить и вдохновляюще рассказывать пастве о преимуществах вашей технологии.

Вакансия высокооплачиваемая: 250 - 300 тыс. руб. в месяц - обычное дело.

7. Кавист без нюха

Кавист - специалист, который разбирается в алкоголе и, например, работает консультантом в магазине. У такого должно быть если не идеальное, то очень острое обоняние, а иначе как рассуждать о хорошем вине?

Но пришел ковид. После него, как мы знаем, нюх отшибает в лучшем случае на пару недель. У некоторых изменяется обоняние так, что благородные ароматы начинают отдавать гнильцой. Имя этой болезни - паросмия.

Сеть винотек прошлым летом искала себе в штат кависта с этим недугом. Нашли человека, взяли. Вместе с ним составили особую винную карту для покупателей, которые тоже столкнулись с паросмией. Суть в том, что аромат вин совиньон-блан и рислингов после ковида, как показали дальнейшие изыскания компании, искажаются сильнее всего. А алкоголь с нотами тропических фруктов в букете воспринимается как раньше. Ну прямо открытие британских ученых! Уровень зарплаты кависта не указывали, но вообще этот спец получает в Москве от 80 тыс. рублей.