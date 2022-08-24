Алена Свиридова вывела в свет красавца-сына и молодого мужа

Алена Свиридова с сыном Григорием и мужем Давидом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном киноцентре «Октябрь» минувшим вечером прошла светская премьера фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Посмотреть фантастический триллер, премьера которого в российских кинотеатрах запланирована на 1 сентября, пришли певица Алена Свиридова, актрисы Дарья Повереннова, Нонна Гришаева, телеведущий Дмитрий Дибров, политик Ирина Хакамада и другие знаменитости. Голливудская картина рассказывает о недалеком будущем, в котором у людей появился синдром ускоренной эволюции, и они почти перестают чувствовать боль. В погоне за запретными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами. Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт, Леа Сейду и Вигго Мортенсен.

Сын певицы вырос настоящим красавцем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Свиридова пришла на показ вместе с мужем и сыном. Многие поклонники певицы помнят ее сына Гришу, которого она родила в отношениях с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, еще школьником. Сегодня Григорий – 18-летний молодой человек, на голову выше мамы. Наследник звезды вырос настоящим красавцем. Григорий учился в кадетском корпусе, но затем задумался об артистической карьере и поступил в школу с актерским уклоном.

Уже больше десяти лет певица живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 14 лет, однако в свои 60 лет Алена – такая роскошная женщина, что на это маленькое недоразумение можно смело закрыть глаза. Певица не собирается официально оформлять отношения со своим избранником. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет, поскольку она разочаровалась в институте брака.

В гражданском браке с Давидом Варданяном Алена живет уже больше 11 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена официально выходила замуж дважды. В 1980 году она стала женой Сергея Свиридова, впоследствии эмигрировавшего в Канаду. От него она родила сына Василия. Сейчас Василий живет в Канаде вместе с отцом и работает программистом в Ванкувере.

Вторым супругом звезды стал американец, сотрудник американского посольства в России Генри Пикок. Их свадьба в 1998 году романтично прошла на Карибских островах. С третьим мужем, манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, Алена предпочла не связывать себя узами брака, хотя и родила от него сына Григория. Дмитрий и Алена познакомились на телепроекте «Гарем» и прожили вместе с с 2003 по 2007 год.

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Своего нынешнего избранника Свиридова представила публике в 2012 году. Артистка всегда говорила, что большая разница в возрасте с Давидом для нее – скорее преимущество. Певица утверждает, что ей скучно общаться с ровесниками, и все ее мужчины были моложе.

Нонна Гришаева с сыном Ильей. Фото: Борис КУДРЯВОВ