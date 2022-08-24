Повторение пройденного

Точнее, у Госавтоинспекции сейчас самая горячая пора. Как раз потому что лето на исходе. Через неделю 1 сентября, и дети, временно пересаженные на более благоприятную для их роста и развития почву, возвращаются в города.

Обратная адаптация - процесс непростой, более того, небезопасный. Именно на август обычно приходится пик аварийности с участием детей. Дети отвыкают от интенсивного городского трафика, а водители отвыкают от того, что на дорогах так много детей. Поэтому вблизи популярных у подростков локаций и на участках дорог со сложной организацией движения выставляются наряды ДПС. Автоинспекторы приглядывают за детьми и следят за тем, чтобы водители соблюдали скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов и перекрестков.

С начала учебного года и до середины сентября сотрудники Госавтоинспекции будут нести дежурство около образовательных организаций. А пока продолжается мероприятие по оценке эксплуатационного состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций - детских садов, школ, колледжей. Проверки эти проводятся по всем федеральным округам ежегодно.

Инспектировать дорогу к знаниям на предмет ее безопасности начинают почти сразу, как только детей распускают на каникулы. Это чтобы выявленные нарушения успели устранить до начала нового учебного года. Вместе с местными властями Госавтоинспекция проверяет наличие тротуаров, состояние покрытия, организацию подъездных путей к зданиям, обустройство пешеходных переходов, знаки, разметку, освещение. Обследуются не только те участки улично-дорожной сети, что непосредственно прилегают к зданию, но и те, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности по маршруту дом - школа - дом.

В случае обнаружения нарушений владельцам дороги направляется предписание устранить их в указанный срок. И если контрольная проверка покажет, что недостатки не были устранены, могут быть приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. Еще одно направление работы Госавтоинспекции - участие в комиссиях, создаваемых региональными и районными администрациями для проверки готовности школьных автобусов к новому учебному году.

Внимание к транспортным средствам, перевозящим детей, особое, поэтому автоинспекторы проверяют все самым тщательным образом. И под капотом, и в салоне. Исправность рулевого управления, тормозной системы, внешних световых приборов, тахографа, износ протектора шин, наличие ремней безопасности… - словом, все что влияет на безопасность перевозки маленьких пассажиров. Но дороги и транспорт - это только две составляющие системы дорожной безопасности. Есть и другие. И самая важная и сложная - человек. Как только человек выходит на улицу, он становится участником дорожного движения, включается в систему. А значит, должен действовать по Правилам. Это закон любой системы - по-другому не работает. Дети - такие же участники дорожного движения. Поэтому должны знать и соблюдать ПДД в том объеме, который соответствует их возрасту и жизненным потребностям. Это наиважнейшее условие их безопасности. И здесь Госавтоинспекция очень надеется на родителей. Да, в школах преподают основы безопасности дорожного движения. И по традиции в первую неделю учебного года педагоги и автоинспекторы будут напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.

Будут конкурсы, викторины, челленджи. Это практика с доказанной эффективностью. Но закрепить полученные знания на уровне навыка могут только родители. Хотя бы потому, что они рядом. И именно они - главный авторитет для ребенка. Или как минимум объект для бессознательного подражания. Всегда помните об этом!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».