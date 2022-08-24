Президент Италии лишил десятерых россиян государственных наград

Президент Италии Серджо Маттареллa Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мере осознания европейцами того простого факта, что антироссийские санкции имеют явно выраженные свойства бумеранга и не менее болезненно бьют по их инициаторам, на Западе ищут все более экзотические и «болезненные» способы давления на Москву.

И пока одни сносят памятники советским воинам и рассуждают о введении провокационных анкет для желающих въехать на их территорию граждан РФ, в Италии решили еще раз «ударить» по госчиновникам и представителям крупного бизнеса. В дополнение к аресту счетов, яхт и недвижимости, здесь решили наказать «русских элитариев и олигархов» лишением правительственных наград.

Соответствующие указы были подписаны президентом Италии Серджо Маттареллой 8 августа, - сообщает Gazzetta Ufficiale.

Без Ордена Звезды Италии различных степеней останутся 10 россиян, получившие этот престижный знак отличия в период с 2015 по 2020 годы. Указанная награда вручается как гражданам Италии, так и иностранцам «за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами».

Среди «лишенцев» – замглавы МИД РФ Александра Грушко, удостоенный второго по значимости звания Великого офицера ордена, и руководитель Сбербанка Герман Греф.

В списках также фигурируют глава «Газпром нефти» Александр Дюков, основной бенефициар «Еврохима» и угольно-энергетической компании «СУЭК» Андрей Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев.

Ранее в мае 2022 года итальянских государственных наград аналогичными указами были лишены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.