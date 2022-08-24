Это все, что останется после меня: половина наших современников не будет иметь потомков в четвертом поколении

Есть способ практически гарантирующий “бессмертие” рода в веках, для этого вам надо всего-навсего родить и вырастить пятерых детей Фото: Shutterstock

Пролезть в “бутылочное горлышко”

Есть ли жизнь после смерти? С точки зрения эволюции - да. Потому что если вы успели передать свои гены детям, то ваша миссия исполнена и вы можете спокойно жить во внуках и правнуках в виде куроносого носа, веснушек или ямочки на подбородке. И это, безусловно, греет душу. Однако, как показывает практика, поддержание и укрепление семейного древа штука довольно непростая. В истории человечества было несколько ситуаций, когда весь род людской находился на грани вымирания и в последний момент проскальзывал в “бутылочное горлышко”. Так называется эффект, когда в силу разных критических обстоятельств генофонд популяции критически уменьшался. Изучая наше генетическое разнообразие ученые пришли к выводу, что 75 тысяч лет назад после взрыва супервулкана Тоба человечество прошло через такое “бутылочное горлышко”, когда численность нашей предковой популяции сократилась до 2000 человек.

Но на индивидуальном уровне такие катастрофы происходят гораздо чаще. К такому выводу пришли демографы Мартин Колк и Вегард Скирбек из Стокгольмского университета, которые решили выяснить почему пресекаются родовые линии. Они тщательно изучили семейные линии четырех поколений жителей региона Шеллефтео на севере Швеции. Временной охват исследования составил 122 года - с 1885 по 2007 год. Первое поколение (люди, родившиеся между 1885 и 1899 годами) насчитывало 5850 человек. Педантичные шведские бюрократы на протяжении всего этого времени аккуратно заносили в анналы истории не только сведения о заключенных браках и рожденных детях, но и информацию о социальном и имущественном положении. Поэтому на проблему прерывания семейных линий удалось посмотреть с разных сторон.

Пятеро детей даруют “бессмертие” с вероятностью 95%

Плохая новость заключается в том, что почти половина (48%) из этих 5850 представителей первого поколения к 2007 году не имела живых потомков (то есть правнуков). Сила, с которой природа вырывает из жизни семейные корни, конечно поражает воображение. И ведь это еще благополучная тихая Швеция, которая за эти 120 лет не знала ни революций, ни гражданских войн, ни массовых репрессий. А две опустошительные мировые войны скандинавы благополучно пережили в статусе нейтральной страны. Страшно подумать, сколько потерял генофонд России…

Похожие данные получили и итальянские ученые изучавшие судьбу средневековых семейств в долине Верхней Пармы: 58% из этих фамилий уже не существовали ко второй половине ХХ века. Вероятно, вымирание целых семейных линий это обычное дело.

Кто же с такой жадностью уничтожает род людской? Исследователи называют в качестве виновника целый комплекс причин. Ключевой фактор это количество детей, рожденных в первом поколении. Кстати, есть способ практически гарантирующий “бессмертие” рода в веках, для этого вам надо всего-навсего родить и вырастить пятерых детей. В этом случае ваши правнуки появятся на свет с вероятностью в 95 процентов. Вас не вдохновляет перспектива жить с этой орущей и вечно что-то вымогающей толпой детей?

Тогда вот вам математические выкладки по наиболее популярным сегодня размерам семей:

- Если у первого поколения был один ребенок в семье, то 51% женщин и 43% мужчин не дождались внуков, а 59% женщин и 51% мужчин не имели правнуков.

- Если у первого поколения было два ребенка, то 24% женщин и 18% мужчин не нянчили внуков. При этом правнуков не было у 30% женщин и 22% мужчин.

Бич современного общества - вынужденная бездетность

Парадоксально, но большое количество людей “выпиливались” из эволюции, поскольку не могли позволить себе завести детей. И медицинский фактор (то есть бесплодие) тут вовсе не главный. В первом поколении шведов из Шеллефтео не оставили потомства 26% женщин и 27% мужчин.

- Исторически в северо-западной Европе значительная часть населения никогда не вступала в брак, поскольку низкий уровень доходов и отсутствие экономических ресурсов не позволяли этого сделать, - поясняют авторы исследования.

Во второй половине ХХ века Швеция получила известность, как родина скандинавского социализма. Страна смогла обеспечить своим гражданам социальное равенство при высоком уровне жизни. Казалось бы имущественный ценз, который не давал людям образовать семью, канул в лету. Однако, бездетных граждан не стало меньше, правда, в силу совсем других причин.

- В современном обществе люди часто откладывают рождения детей, потому что им нужно сначала получить образование, сделать карьеру и обеспечить семье достойный уровень жизни (поскольку воспитание детей сопряжено с большими расходами), - говорит профессор Колк. - И некоторые семьи так долго откладывают рождение детей, что потом не могут завести их уже в силу биологических причин. Снижение способности забеременеть у женщин в позднем возрасте нередко приводит к непреднамеренной бездетности… Сама по себе идеология чайлд-фри - то есть, сознательный отказ от детей - в Швеции непопулярна, ее поддерживают только 2% женщин и 4% мужчин.

Бедные и богатые правнуков не дождутся

Другой любопытный вывод заключается в том, что в современном обществе высокий социальный статус уже не дает, как прежде, преимуществ в выживании рода. При проклятом царизме принадлежность к высшему обществу позволяла не только рано жениться (или выйти замуж), но и давала возможность без особых усилий прокормить многочисленное потомство. Сегодня широкие слои населения имеют доступ к медицине, образованию и заработкам (пусть и не самого высокого уровня), но этого хватает, чтобы плодиться и размножаться. А люди, которые хотят, подняться по социальной лестнице, как можно выше, платят за это низкой и отсроченной рождаемостью.

По данным ученых, среди людей с высоким профессиональным статусом 57% не имели правнуков. К слову, неимущие вымирают так же активно. А вот у представителей средних социальных слоев самые высокие шансы оставить свой след на грешной Земле: 62% представителей этого класса могут рассчитывать на потомство в четвертом поколении.

А КАК У НАС?

Что общего между Лениным, Чеховым и Ахматовой

Для сравнения мы проследили родословные известных россиян, которые родились в конце 19 века и жили “параллельно” героям шведского исследования. Оказалось, что многие их них также не смогли продолжить свой род (эта выборка ни в коем случае не претендует на какой-то охват, но все же дает представление о ситуации). Однако надо учесть, что в информационную эпоху свой след в истории можно оставить не только с помощью детей, но и идей.