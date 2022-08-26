И «отличникам», и «троечникам» завтракать – обязательно!

Лейла Намазова-Баранова, эксперт, профессор, академик РАН, Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России. Фото предоставлено проектом "Здоровое питание"

Дети снова идут в школу. С одной стороны, грустно, не хочется, чтобы каникулы заканчивались. С другой – именно школа помогает многим нашим детям соблюдать правильный режим дня: укладываться спать вовремя, вставать пораньше, чтобы хватило времени на завтрак. А завтрак дома – это обязательное условие для хорошей учебы. Не только в завтраке, конечно же, дело, но и в нем тоже. Правильное питание нашего школьника – залог его здоровой жизни в целом. И именно родители должны за этим следить.

Как поступать в сложных ситуациях, чтобы обеспечить ребенка здоровым питанием, рассказывает эксперт, профессор, академик РАН, Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Итак, если ребенок:

1. Отказывается есть утром

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– Часто слышим от родителей: «Ребенок категорически с утра не хочет есть. Ну что я его, силой буду заставлять?», – рассказывает Лейла Сеймуровна. – Заставлять никого не надо. Но стоит разбираться: а почему он с утра не хочет кушать? Нормальный здоровый ребенок просыпается голодным. Он может не хотеть есть по одной причине - его слишком сытно накормили на ночь.

Конечно, это очень просто, отправить ребенка в школу, надеясь, что он там сам позавтракает. Но вы же не знаете, что именно он там будет есть. Точно ли это будет, скажем, горячая овсяная каша? Или он подойдет к автомату, купит себе очередную шоколадку и радостно побежит на урок?

Если мы говорим об ответственном родительстве, конечно, предпочтительнее, чтобы ребенок завтракал при вас. А ланч, как сейчас говорят, или обед, съедал в школе. Потом пришел домой и еще получил одну порцию горячего.

Тогда, по крайней мере, два из трех основных приемов еды вы будете контролировать.

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2. Обожает фастфуд и газировку

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Родители, причем оба, несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Как они могут повлиять на его пищевое поведение? Изменив образ жизни всей семьи.

Ничего невозможно сделать, если ребенок знает, что мама и папа сами частенько едят фастфуд – а ему запрещают. Такие запреты вызовут только протест. То же самое и с газированными напитками. Все упирается в семейные привычки!

Конечно, лучше не пить газировку и обходить фастфуд стороной. Но если ребенок уже «подсел» на газировку, выход один: своим примером показывать, что обычная питьевая вода или вкусно заваренный чай – это ничуть не хуже и намного полезнее, чем сладкий газированный напиток или пакетированный сладкий-пресладкий сок. Только семья сможет справиться с неконтролируемым желанием сладкого. Чтобы вырастить ребенка здоровым, безусловно, мамам-папам надо потрудиться.

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3. Имеет лишний вес

С каждым годом все активнее распространяется и омолаживается ожирение. По статистике, в России среди мальчиков 11 лет – почти 40% имеют избыточную массу тела. Это серьезная проблема, и она будет прогрессировать. От питания ребенка напрямую зависит его здоровье, поэтому, еще раз повторим, родителям нужно серьезно подходить к составлению рациона. Он должен быть сбалансированным, и в первую очередь включать белки, молочные продукты, фрукты и овощи. Нельзя недооценивать и питьевой режим.

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- Несколько лет назад в школах Баварии провели эксперимент: убрали все напитки из столовой и автоматов и поставили фонтанчики с питьевой водой, – рассказывает Лейла Сеймуровна. - За год число детей с избыточной массой тела уменьшилось на 20%! Но надо быть аккуратными с источниками питьевой воды – например, на кранах кулеров может быть много микробов. Конечно, индивидуальная бутылочка лучше. Но важен сам факт: банальная питьевая вода взамен вредных сладких напитков может серьезно изменить ситуацию с ожирением.

Конечно же, и взрослым необходимо осознанно выбирать еду, не брать слишком большие порции, соблюдать режим питания. Ребенок все замечает и копирует поведение родителей, перенимает их пищевые привычки. Поэтому нужно ответственно относиться к собственному питанию, а также к тому, какие продукты есть у вас в доме.

Также важны и способы приготовления пищи. Не надо приучать детей к жаренным в кипящем масле (во фритюре) блюдам – пирожкам, чебурекам. И понимать: если мы с детства приучаем ребенка к малосолёной пище, то он пронесет по жизни это ощущение, что соли достаточно. Детская пища может казаться взрослому пресной – это нормально. Не стоит досаливать еду для ребенка.

Очень важно употреблять больше овощей и фруктов – не менее 400, а лучше – 500 г в день. И конечно – всей семье стоит увеличивать двигательную активность.

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ВАЖНО!

А как правильно?

Режим питания можно разбить на 3 основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и 2-3 дополнительных. При этом, 25-30% от суточного потребления калорий должно приходиться на завтрак, 35-40% – на обед, 10-15% – на полдник и 20-25% – на ужин. Перерывы между едой лучше не растягивать более чем на 3-3,5 часа. Это позволит обеспечить необходимый обмен веществ, поддержать умственную и физическую активность.

Ребенка школьного возраста важно не перекармливать, несмотря на возросшие нагрузки. Лучше акцентировать внимание на качестве рациона: он должен быть богат белком (мясо, рыба, яйца, молочные продукты).

Особенно важен белок на завтрак. Утром хороши омлет, молочная каша, творожная запеканка или бутерброд с отварным мясом на зерновом хлебе. Сладкие и калорийные блюда (домашние блинчики, оладьи), напротив, не подойдут. Сахар спровоцирует резкое повышение и столь же стремительное снижение глюкозы в крови, и уже через 1,5-2 часа ребенок почувствует усталость и сонливость.

Для перекусов можно снарядить школьника ланч-боксом со вкусной и полезной едой: фруктами, овощами, зерновым хлебом, нежирным мясом или сыром. Сладостей лучше избегать и в этом случае, и ограничить их употребление в принципе, отдав предпочтение сухофруктам, вяленным фруктам и т.д.

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