Закулисье "Давай поженимся": сколько женихи и невесты платили за участие в шоу

Съемки телешоу "Давай поженимся!", 2011 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вернется ли в эфир одно из самых популярных шоу на отечественном ТВ, которое с успехом выходило почти 14 лет, - вопрос открытый. "Давай поженимся", также как и многие другие развлекательные проекты, пока на паузе, а сама Лариса Гузеева "эмигрировала" в "Голос 60+" вместо бессменного когда-то Дмитрия Нагиева.

Между тем, женихи и невесты вспоминают "Давай поженимся" с теплотой: мол, для приглашенных участников из регионов там был настоящий "курорт". А вот с желающих пропиариться якобы брали деньги. О том, как устроено закулисье телешоу, сайту kp.ru на условиях анонимности рассказал один из экс-героев программы. Несколько лет назад мужчина выбирал себе суженую из трех девушек.

- На программу меня позвали продюсеры, видимо, чем-то я их заинтересовал, - поделился жених. - Позвонили, пригласили в Москву на съемки. Для меня эта поездка оказалась словно короткий, но яркий отпуск. Я человек простой, а тут такой сервис организовали: у меня был свой водитель, который привозил-увозил, гостиница хорошая в самом центре Москвы, питание включено. И все это бесплатно. Точнее, оплачено из моего гонорара, который составлял около 30 тысяч рублей. То есть денег на руки от продюсеров я не получал, зато на эту сумму пожил в столице. Разве плохо?

Классическое трио ведущих телешоу: астролог Василиса Володина, актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При этом, по словам экс-участника, у женихов и невест была возможность попасть на шоу за деньги.

- Те, в ком руководство "Давай поженимся" не было заинтересовано как в любопытном для зрителей персонаже, платили за появление в эфире 70 тысяч рублей. Внутри шоу это не секрет - все знают и обсуждают, - продолжает наш собеседник. - Это был добровольный выбор участников, которые мечтали засветиться на ТВ. Я бы на такое никогда не пошел, да и съемки - не самая легкая работа. Одна передача готовится три часа. В перерывах ведущие с участниками не общаются, ходят мимо. Ларису Гузееву я, например, побаивался. Она всех видит насквозь. Язык у нее острый, как нож - может подколоть так, что мало не покажется. А Роза Сябитова очень хитра и любит деньги: сразу видно, меркантильная дама.

Между тем, построить отношения с невестами из программы у нашего героя так и не получилось.

- Невесты, вроде, все были настоящие, интересные женщины, не просто за пиаром пришли. Но ни к одной душа у меня так и не легла. Все-таки личная жизнь это серьезно, не просто под камеры за ручку выйти. Так что я по-прежнему холостой, - заключил экс-участник.