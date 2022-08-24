Население Китая скоро начнет сокращаться: почему это грозит проблемами всему миру

Через пару лет, по прогнозам экспертов, Китай уступит Индии свой статус самой населённой страны мира.
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Через пару лет, по прогнозам экспертов, Китай уступит Индии свой статус самой населённой страны мира. Для таких ожиданий есть все основания: если в 2016 году в Поднебесной родилось почти 18 млн малышей, то в 2020-м только 12 - на треть меньше! И эта тенденция сохраняется. Согласно официальной статистике, в прошлом году число новорожденных в некоторых провинциях страны стало минимальным за несколько десятилетий, сообщает китайская газета газета Global Times со ссылкой на демографов. Впервые за 60 лет в провинции Хунань родилось менее 500 тысяч детей, а в провинции Хэнань - менее 800 тысяч. На фоне негативных демографических процессов, предупреждает Global Times, Китай в ближайшие годы может вступить в период убыли населения, а коэффициент рождаемости продолжит сокращаться на протяжении ближайшего столетия.
Что же случилось с демографической ситуации в Китае? Почему она так резко меняется и чем все это может обернуться для пока еще самой населенной страны мира, «КП» разбиралась с известными российскими китаистами.
- Китай столкнулся с несколькими вызовами в области демографии, - объясняет Алексей Маслов, руководитель института стран Азии и Африки МГУ. - Во-первых, это последствия политики «одна семья - один ребенок», которая потом была заменена на «одна семья - двое детей». Она привела ко многим перекосам, например, зачастую рождавшихся девочек родители вообще не регистрировали, потому что хотели мальчика, который будет содержать их в старости. Получилось так, что, по разным подсчетам, несколько миллионов девочек вообще не вошли в статистику. То есть они не имели возможности учиться, поступать в университеты и как бы их вообще не существовало. Хотя местные власти, разумеется, о них знали.
Второй момент - в Китае началась активная урбанизация: сегодня в городах проживает почти 65 процентов населения страны. Когда Дэн Сяопин начинал свою перестройку 80-х годов, в городах проживало лишь 20 процентов населения. И из-за изменения социальной среды ушло и прошлое представление о том, что чем больше детей в семье, тем лучше. Сегодня китайцы не могут позволить себе иметь в семье больше одного или двух детей, многие родители работают. Содержание ребенка стало дорогим. Если раньше в деревнях просто отдавали ребенка на воспитание бабушке и дедушке, а в дальнейшем была бесплатная школа, то сегодня идет соревнование кошельков родителей. Хотя формально образование бесплатное, и среднее, и высшее, тем не менее в реальности многие родители предпочитают отдавать детей в платные школы, доплачивать за дополнительные занятия в университете, то есть учащийся ребенок - это серьезное обременение.
Еще одна проблема - новые тенденции и моды в китайском обществе. Например, есть немало современных китайских женщин, которые утверждают, что они собираются быть «чайлдфри», потому что надо делать свою карьеру, а ребенок для этого - помеха. Заметно увеличилось количество поздних браков. В традиционном обществе девушка стремилась выйти замуж как можно раньше, это было еще лет 10-15 назад, сейчас многие собираются замуж только в 35 лет, а то и позже, что тоже не способствует увеличению рождаемости.
- Все это вместе привело к тому, что образовалась демографическая яма, - продолжает Алексей Маслов. - Скорее всего, рост населения Китая достигнет пика к 2030-2035 году, и дальше пойдет серьезное падение. Следствием этого будет резкое увеличение числа пенсионеров - до 300-350 млн человек, и на одного пенсионера будет приходиться 1,5 работающих. Учитывая, что в Китае нет классических пенсионных фондов и они частично дотируется за счет государства, на содержание пенсионеров будут уходить триллионы долларов ежегодно. Это тяжелый груз на плечах государства. К тому же дети не очень хотят содержать родителей в городе. А подавляющее число пожилых привыкли встречать старость, причем не самую глубокую, например, с 65 лет, в окружении своей семьи, в то время как такое сейчас почти невозможно. Это точка для социального конфликта.
Очень важный момент - в Китае уменьшается число молодой рабочей силы, поясняет Алексей Маслов. В Индии сегодня число работоспособного населения больше, чем в Китае. Поэтому Китай начинает делать упор не на число населения, а на качество - качество подготовки, образования, потому что высокотехнологические производства не требуют большого числа населения.
Нынешние демографические перекосы в Китае чреваты огромным числом проблем, продолжает эксперт. Вот некоторые из них. Постепенно обезлюдят районы, например, на прилегающие к России на северо-востоке страны, поскольку там сложный климат, небольшие зарплаты, и молодежь не хочет там закрепляться. Раньше, поскольку среди молодых была большая конкуренция, им приходилось жить и работать в этих районах. Сегодня эта конкуренция исчезает.
Очень важный момент - в Китае уменьшается число молодой рабочей силы, поясняет Алексей Маслов.
Фото: Shutterstock
Во-вторых, из-за перестройки китайской экономики растет безработица среди молодежи до 25 лет, которая по некоторым регионам достигает от 12 до 25 процентов.
Третий момент - раньше именно молодежь была движущей силой в освоении сложных в географическом и климатическом отношении регионов, например, северо-запада Китая, потому что там платили больше и были добавки. Все приводит к изменению рынка труда целиком и полностью.
- Власти Китая, очевидно, понимают проблему. Как они на нее реагируют?
- Бьют тревогу. Ситуация серьезная, и власти будут постепенно переходить к стимулированию рождаемости. Но есть еще один момент, который надо учитывать. Один из вариантов решения проблемы - переждать неприятный пик роста пожилого населения, который может закончится в 2040-45 годах, и с этого момента все выровняется. То есть Китай поднимет планку образовательных стандартов, потому что понадобится меньше людей, но с лучшим качеством образования. И уже не надо будет кормить такое большое количество пожилых людей, тратиться на их обеспечение медицинской помощью. Думаю, Китай выберет именно второй вариант, то есть дождаться, пока пройдет пик старения населения.
В ближайшую пятилетку сокращение населения Китая не произойдет, - считает заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский. - По многим экспертным оценкам, реальное сокращение китайцы ждут с 2050-го года, в крайнем случае - с 2040-го. Это станет последствием политики ограничения рождаемости, когда за рождение второго ребенка надо было платить немалый штраф. Сейчас власти страны отменили все ограничения в области рождаемости - на этот счет было постановление политбюро ЦК КПК от 31 мая 2021 года. Пока ежегодная статистика дает рост населения Китая, который продолжится, как минимум, до 2040 года. Проблема в том, что китайские семьи не хотят иметь много детей.
- Ту же участь - сокращение населения - предсказывают Японии и Южной Корее.
- В этих странах прирост населения снизился уже давно. Они идут по одному и тому же маршруту, что и Китай. Еще и Сингапур в этом положении оказался. Люди получают больше доходов и хотят больше внимания уделять себе. Потому что каждый ребенок - это дополнительные затраты, особенно если учесть, что лет 30-40 назад затраты на ребенка были на порядок меньше, чем сегодня.
Из статьи «Демографическая безопасность России и Китая: основные факторы влияния», опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока»:
«Одной из главных причин снижения рождаемости является сокращение численности женщин фертильного возраста. В Китае более чем на протяжении тридцати лет гендерный дисбаланс оставался очень высоким, достигнув максимума до 121,2 мальчиков к 100 девочкам (2004-2008 гг.), возникший в результате действия программы «одна семья - один ребенок» в связи с традиционными представлениями о том, что мальчики - это будущие кормильцы престарелых родителей.»
В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао и Тайваня), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.