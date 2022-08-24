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24 августа 2022 11:42

Почем цветочки к 1 сентября: Эксперты рассказали, сколько стоит букет в разных регионах России

Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 20% и обогнали инфляцию
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%

Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только 8 марта и 14 февраля можно считать «профессиональными праздниками» торговцев цветами – в этот перечень можно смело записывать и 1 сентября! Любой родитель, который собирает ребенка в школу, знает - к сумме затрат на ручки-тетрадки необходимо (ну или очень желательно) прибавлять стоимость школьного букета.

А сколько именно нужно прибавлять, выяснили аналитики компании «Эвотор». По подсчетам экспертов, в среднем один букет сейчас стоит 1314 рублей. Это на 20% выше, чем в прошлом году (1096 рубля).

- Аналитики рассчитали средний чек цветочных магазинов, которые используют наши кассовые терминалы (их 800 тысяч), - объясняет методику пресс-секретарь ИТ-компании «Эвотор» Юлия Ветчинкина. - Как правило, люди сами могут сформировать букет - же это не бутылка молока с закрепленным ценником. Можно купить охапку роз на 10 тысяч рублей, а можно и три гвоздички взять на 500 рублей: и то, и другое - букет цветов.

Самые дорогие букеты оказались в Приморском крае: 2085 рублей. А наиболее бюджетные - в Псковской области, где букет стоит почти втрое дешевле (см. «Только цифры»). По данным экспертов, самые ходовые цветочки сейчас - роза, хризантема, альстромерия, гвоздика, гербера, лилия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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