Факторинг для бизнеса: как работает, чем интересен и какие имеет перспективы

В условиях высокой конкуренции и существующих ограничений некоторые компании просто вынуждены поставлять продукцию или услуги с отсрочкой платежа. У этого решения есть большое «но»: застой финансов тормозит развитие бизнеса. Остаться на плаву в такой ситуации поможет факторинг.

Вместе с экспертами мы обсудили нюансы этой услуги, ее плюсы и минусы. Чем факторинг может быть полезен для малого и среднего бизнеса, какие несёт риски, кому выгоднее всего иметь дело с этим инструментом?

Об этом и многом другом эксперты финансовой отрасли рассказали во время нашего традиционного мероприятия проекта «Деловая пятница» с ведущим Антоном Челышевым.

Участники дискуссии

- Юрий Божор, руководитель экспертной группы Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации

- Ольга Шевченко, директор Управления финансирования МСП и партнерских программ Московского гарантийного фонда

- Александра Левкова, вице-президент ТПП Орловской области

- Леонид Култыгин, руководитель дирекции факторинга АО "Альфа-Банк"

- Илья Покаместов, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор факторинговой компании ФАКТОРинг ПРО

- Кирилл Гусев, руководитель строительной компании Ермак

- Виктор Вернов, со-основатель RОWI, член Совета директоров КИВИ Банк, член правления Ассоциации факторинговых компаний России.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Что такое факторинг проще всего объяснять на примерах. Допустим, компания производит продукцию или оказывает услуги, а оплату за свою работу получает только спустя месяц. Можно и подождать, но ведь у предпринимателей есть свои обязательства - нужно платить аренду, зарплату сотрудникам, налоги, вкладываться в развитие. Задержка оплаты в такой ситуации может плохо сказаться на бизнесе. Остаться на плаву помогает факторинг. Простыми словами, факторинг – это замена будущей выручки на деньги в настоящий момент.

- Факторинг - очень важный инструмент для привлечения средств на развитие малого и среднего бизнеса. Он позволяет ликвидировать кассовые разрывы и сохранить оборотные средства. Благодаря факторингу многие компании наращивают обороты, увеличивают объемы производства и развиваются, поэтому мы стараемся популяризировать и развивать это направление, - говорит руководитель экспертной группы Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации Юрий Божор.

Со стороны государства к факторингу сложилось лояльное отношение. Если раньше большинство мер господдержки было направлено на обеспечение доступности кредитования, то теперь помощь распространяется и на факторинг. Льготный факторинг активно развивает Московский гарантийный фонд.

- Со стороны правительства Москвы была запущена программа субсидирования по договорам факторинга малого и среднего предпринимательства Факторинговым компаниям субсидируется половина ключевой ставки ЦБ с условием, что конечная ставка для предпринимателей будет не выше 10%. Максимальный размер субсидирования - 100 млн рублей, ограничений для предпринимателей практически нет. На сегодня по льготным ставкам заключено порядка 300 договоров факторинга, одобрены лимиты на 19 млрд рублей, - рассказывает директор Управления финансирования МСП и партнерских программ Московского гарантийного фонда Ольга Шевченко. - Еще один метод поддержки - гарантийная поддержка по договорам факторинга малых и средних предприятий. Это перезапуск действующей программы с целью сделать предоставление поручительств по договорам факторинга проще, понятнее и доступнее для предпринимателей.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Факторинговое финансирование с каждым годом приобретает все большую популярность. Причина тому - удобство и гарантии, которые получает поставщик товаров или услуг (представитель малого или среднего бизнеса), работающий по принципу отсрочки платежа и сотрудничающий в основном с крупными покупателями. В целом, факторинг доступен и интересен для всех направлений бизнеса.

- Факторинг - инструмент чрезвычайно удобный за счет револьверности, то есть возобновляемости. Он подходит для любой отрасли, но есть специфические направления бизнеса, которым непросто воспользоваться этим инструментом. Небольшие факторинговые компании более гибкие в отношении сделок с клиентами, поэтому их необходимо развивать и задействовать в механизме господдержки, - говорит к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор факторинговой компании ФАКТОРинг ПРО Илья Покаместов.

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Воспользоваться факторингом могут компании, работающие в разных сферах, - в этом деле нет явных ограничений по отраслям, есть наличие или отсутствие отсрочки и желание покупателя (дебитора) иметь дело с банком. Правда, зачастую ожидания клиента в части факторинга и существующая реальность расходятся.

- Клиент хочет оперативно получать финансирование, у него есть поставка, дебитор, который должен оплатить, и есть отсрочка платежа. В реальности факторинг сегодня - это продукт дебитора, а не клиента. А дебитор не всегда готов раскрывать прозрачность отношений с поставщиками, показывать, с какой частотой платит и почему не платит. Поэтому большая часть экономики страны не доступна для факторинга из-за позиции дебитора. Играет свою роль и слабая финансовая грамотность клиентов и дебиторов, - считает руководитель дирекции факторинга АО "Альфа-Банк" Леонид Култыгин.

Для того, чтобы российский рынок факторинга развивался, необходимо сделать этот продукт доступнее.

- Сегодня получить одобрение факторинга можно быстро, но затем на получение финансирования уходит от 2 до 20 дней. А деньги бизнесу нужны здесь и сейчас. Факторинг должен отличаться от кредитования, он должен быть более доступным по времени получения первого финансирования. Тогда поставщики могут наращивать свои обороты, - добавляет Леонид Култыгин. - В "Альфа-Банке" мы максимально упрощаем процесс получения финансирования, уменьшили пакет документов для оформления заявки, увеличили лимит по сравнению с кредитованием, сделали лояльнее требования к клиенту. Мы сокращаем срок доведения финансирования до клиента и расширяем списки отраслей под факторинг. Клиент, который работает с отсрочкой платежа и имеет регулярные отгрузки в адрес своих покупателей, может рассчитывать на одобрение и получение финансирования, даже если отказали в кредитовании.

ИНСТРУМЕНТ РОСТА

Рынок факторинга каждый год растет в среднем на 20-30%. Если раньше факторинговые компании и банки в качестве своих клиентов рассматривали только крупные компании, то сейчас игроки рынка начинают работать с небольшими компаниями массового сегмента. Появляются новые критерии оценки клиентов.

- Факторинг помогает предпринимателя относиться к дебиторской задолженности, как к возможности получить финансирование, а не источнику головной боли.

Факторинг часто называют инструментом роста, поскольку на старте бизнеса дебиторская задолженность может быть его основным активом. И чем больше предприниматели будут знать и использовать данное решение, тем проще для них будет запускать новые бизнесы. - говорит со-основатель RОWI, член Совета директоров КИВИ Банк, член правления Ассоциации факторинговых компаний России Виктор Вернов.

По мнению экспертов, потенциал у рынка факторинга хороший, но этот инструмент необходимо развивать и популяризировать, особенно в регионах. Это подтвердили в торгово-промышленной палате Орловской области - региональные предприниматели не знакомы с таким финансовым инструментом и не понимают, чем он может быть полезен их бизнесу.

- В нынешних условиях финансовые инструменты для применения в бизнесе - это необходимость. Сейчас одна из важных задач - донести до предпринимателей, какие возможности существуют, как ими пользоваться и какой эффект они могут принести для развития бизнеса, - говорит руководитель строительной компании «Ермак» Кирилл Гусев. - Сегодня мы активно пользуемся господдержкой в части льготной ипотеки, которая даже в кризисной ситуации помогает нам наращивать обороты. Факторинг - также интересный инструмент, который пока именно в строительной отрасли не распространен.

Впрочем, эксперты прогнозируют развитие факторинга в части b2c продуктов. Отмечают и другие тренды.

- Факторинг - перспективное направление. Кроме b2c продуктов, которые будут распространятся и развиваться, интересные моменты есть по финансированию заказов, по динамическому дисконтированию. В нынешней геополитической обстановке мы фиксируем большое количество запросов на новую логистику в сфере международного факторинга, поэтому можно ожидать роста в сегменте международного факторинга. Многие крупные компании находятся под ограничениями, и тут возможности для роста открываются для небольших факторинговых фирм, - говорит Илья Покаместов. - В Финансовом университете мы рассказываем студентам о факторинговых продуктах и услугах, они пишут дипломные работы и диссертации по этой теме. И, конечно, надо знакомить предпринимателей с функционалом факторинга.

Сегодня уже многие компании малого и среднего бизнеса сумели по достоинству оценить преимущества факторинга и вряд ли откажутся от данного вида финансирования. Подспорьем рынку в ближайшие годы станут дальнейшее увеличение среднего размера и срока поставки, и ускорение цифровизации бизнеса.

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