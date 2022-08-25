Коммерческий космос - новый этап импортозамещения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 по 21 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел международный военно-технический форум «Армия-2022». Значительная часть мероприятия была посвящена развитию космоса. В том числе коммерческого. О деталях развития Центра коммерческого космоса в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» - Институт регионального развития Ольга Михеева.

ДЕНЬГИ В АМЕРИКУ НЕ УТЕКУТ

- Ольга Александровна, на форуме «Армия-2022» прошли ряд «круглых столов», посвященных обсуждению космических проектов. Речь шла в том числе и о необходимости развития Центра коммерческого космоса (ЦКК). Что это такое?

- Центр коммерческого космоса - это большой инфраструктурный проект Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», созданный совместно с якорным индустриальным партнером Роскосмосом. Центр коммерческого космоса развивает рынок частной космонавтики и создает условий для оказания подобных услуг. У нас существует немало компаний, где занимаются частной космонавтикой. Это и запуск спутников, и малых ракет, которые люди сами конструируют… Есть потребность и в получении космических данных для развития различных коммерческих услуг.

- Частные проекты в российском космосе были и раньше. Почему именно сейчас стало ясно, что сферу частной космонавтики необходимо расширять?

Речь идет о решении задач технологического суверенитета. Спутники выполняют в том числе оборонные задачи. Данные, которые получены при их использовании, являются государственной тайной. Например, геосъемку могут предоставить далеко не всем желающим. Поэтому даже государственные организации из России нередко вынуждены обращаться за космическими данными к структурам из США и Китая. Чтобы эту ситуацию в корне изменить России необходимо активнее развивать частный космос, что позволит использовать открытые данные с большего количества «гражданских» спутников.

- Какие возможности открываются перед бизнесом, благодаря созданию Центра коммерческого космоса?

- Каков функционал Центра коммерческого космоса?.. Приходят представители организации, которая занимается частной космонавтикой. Ей требуется разрешение на запуск летательного аппарата в космос, который выдает Роскосмос, как регулятор. Для этого необходимо провести ряд испытаний и научных исследований, чтобы можно было однозначно сказать, что данный аппарат пригоден к полету в космос и соответствует тем целям и задачам, которые заявлены при его конструировании. Нужно пройти испытание на сертифицированном оборудовании, подготовить ряд документов, которые соответствуют требованиям Роскосмоса. И вузы, у которых на балансе есть очень хорошее оборудование, имеют кадровый потенциал и научно-технологический задел могут им помочь. При этом зарабатывая деньги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БУДУЩЕЕ – ЗА КОСМОЕГЭ

- Каким образом будет решаться проблема кадров для ракетно-космической отрасли?

- В ЦКК достаточно серьезный блок задач посвящен образовательному направлению. Сегодня прошел «круглый стол», где председательствовал Владимир Владимирович Матвейчук, замгенерального директор Роскосмоса по образовательным программам и кадровому потенциалу. Обсуждали необходимость учить определенным навыкам в том числе и организации частного космоса. У нас с Роскосмосом очень большие планы по образовательному направлению. КосмоЕГЭ – очень интересный проект, который сейчас помогаем готовить Роскосмосу.

- Что это такое?

- Новация, эксперимент, который мы сейчас готовим. Мы с Владимиром Матвейчуком провели встречу с Еленой Шмелевой, руководителем фонда «Талант и успех», членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителем образовательного центра «Сириус». Обсудили, что в стране необходимо популяризировать космонавтику, стимулировать желание ребят заниматься наукой. Для этого нужно уже со школьной скамьи активно включаться в изучение математики, информатики, физики. Но, к сожалению, не очень хорошие тенденции по этим направлениям сейчас среди школьников. Задача стоит открыть для них предмет с помощью хороших преподавателей и экспертов самой корпорации. Когда можно законы физики банально объяснить на примере той же ракеты, на двигателе и других ее составляющих…

- …Как говорится - «на пальцах».

- Да, и тогда ребята по-другому начинают смотреть на науку. Не редко слышим: Боже, как интересно! Это же не рутинный материал из «ненавистного» учебника, она летает, это будущее космоса. Проект очень большой. Пока он еще докручивается. Паспорт проекта будет подписан между нашим центром «Инженерия будущего», Роскосмосом, Академией Роскосмоса и нами, как управляющей компанией. Когда документ подготовим, можно будет о нем поговорить более детально, потому что там действительно много интересного.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РОЯЛТИ С РАЗРАБОТОК

- Какую роль в формировании системы непрерывного образования и будущих кадров возьмет на себя Молодежный Научно-образовательный центр?

- У нас в научно-образовательном центре есть отдельное крыло - Молодежный НОЦ. Пока это рабочее название. Идет подготовка создания консорциума, в котором будут участвовать ведущие лицеи регионов «Инженерия будущего». Соответственно, начнется выстраивание системы наставничества, спайка с научным сообществом, с нашими научными комитетами. Ребята будут погружаться в науку, сотрудничать с корпорациями. Потому что не все пойдут заниматься научными проектами. Кто-то пойдет в промышленность, работать в конструкторские бюро, инженерами.

Профессию инженера необходимо популяризировать. Да и промышленность в целом. От этого зависит ее будущее. Мы проводим экскурсии на предприятиях. Ребята живут старыми стереотипами: представляют себе завод как нечто страшное, некрасиво, грязное. А на самом деле многие заводы работают по самым современным стандартам - производство инновационное, технологичное, с подсветкой. При этом можно зарабатывать хорошие деньги, потому что сейчас совершенно по-новому выстраивается система оплаты труда инженеров.

- Буквально пару дней назад был на одном из заводов. Кроме каски журналистам выдали бахилы. В цехах – идеальная чистота. И это промышленное производство!

- Абсолютно верно. Поэтому мы начали с того, что меняем представление молодежи о том, кто такой инженер и что такое производство, завод, и заканчивая тем, как раскрыть предметы, которые завтра должны быть заявлены ребятами к сдаче на ЕГЭ, повысить уровень этих знаний и, соответственно, восприятие этого проекта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Что уже включено в паспорт будущего проекта Центра коммерческого космоса?

- Уже прошло несколько стратегических сессий, где мы обсудили что же вообще такое Центр коммерческого космоса, кто его участники, потенциальные потребители услуг. Потом выстроили модель организационной структуры. И потенциальные участники, и потенциальные заказчики центра высказались, каким образом целесообразнее взаимодействовать, определили контрольные точки, сколько и за что готов платить частный космос, а что придется государству взять на себя. Потому что развитие частной космонавтики – это запуск государственного бизнеса. То есть вложения государства должны быть гораздо больше, чем то, что привнесут коммерческие структуры, в противном случае проект мы не разовьем, а просто-напросто задушим в зародыше.

В настоящее время определяемся с источниками финансирования. Какие государственные программы можно задействовать, кто окажет и методологическую помощь, и экспертную, какие задачи стоят перед кадровой, научной и технологической базой страны, перед Роскосмосом и его структурами (и научными, и производственными), в чем участие наших вузов? Бизнес-модель должна показать те услуги, которые будут бесплатны, но, может быть, с каким-то отсроченным результатом для государства. Потому что государство же тоже должно в итоге что-то получить. Возможно, космические данные или участие в результатах интеллектуальных разработок и т.д.

- Ольга Александровна, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию! Всего доброго.