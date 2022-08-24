Новая программа расселения из аварийного жилья: какие регионы получат деньги

Как рассказал Мишустин, первыми деньги получат девять регионов, которые до 1 мая этого года полностью завершили программу расселения из аварийного жилья. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Новая программа расселения из аварийного жилья будет запущена правительством. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. Задача программы - ускорить снос и реконструкцию домов, ставших непригодными для жизни за последние пять лет. Как рассказал Мишустин, в этом году на программу потратят 22,5 миллиарда рублей, а всего за ближайшие два года - 45 млрд. рублей.

Первыми деньги получат 9 передовых регионов: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Именно они до 1 мая этого года полностью завершили программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. За это и получат «бонус» от правительства. Как сообщил Мишустин, благодаря федеральным деньгам регионы смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Это улучшит качество жизни более 26,5 тысяч человек, отметил Мишустин.

На заседании правительства также обсуждались результаты исполнения федерального бюджета за первое полугодие. Мишустин назвал их «достойными, несмотря на санкции».

Доходы бюджета пошли вверх. За первое полугодие они выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив 14 трлн. Рублей. Расходы составили чуть более 12,5 трлн. рублей.

Еще одна тема, которая обсуждалась на заседании кабмина - возмещение комиссии для малого и среднего бизнеса за использование Системы быстрых платежей (СБП). На эти цели правительство дополнительно выделит 800 миллионов рублей. С помощью Системы быстрых платежей можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Напомним, решение о субсидировании малых и средних предприятий, пользующихся СБП, было принято летом прошлого года и уже неоднократно продлевалось. Как пояснили в пресс-службе кабмина, выделенные средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой с 1 июля по 31 декабря этого года.