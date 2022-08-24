Не смог защитить — плати! Центробанк заставит банки расплачиваться с клиентами, которых обманули мошенники

Принципиальная новизна инициативы Центробанка в том, что возврату подлежат даже те деньги, которые клиент добровольно отправил мошенникам Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕПЕРЬ БАНК ЗАПЛАТИТ

Цетробанк придумал, как поставить заслон мошенникам, выманивающим деньги у банковских клиентов. Теперь любой банк должен будет сверять номер счета, на который пересылаются деньги, с базой подозрительных счетов Центробанка. Если банк проморгает и перевод на засвеченный мошеннический сайт все-таки состоится, то банк обязан будет вернуть клиенту полную сумму.

Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России.

- Банк обязан будет возместить всю сумму перевода в том случае, если он совершил перевод средств на мошеннический счет, несмотря на то, что информация о таком счете содержалась в упомянутой базе данных Банка России, - официально подтвердили kp.ru в Центробанке.

Эксперты по безопасности поддержали инициативу.

- Очень действенная мера, она реально поможет бороться с мошенниками и защитит граждан, - сказал KP.RU зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов. - Вообще, закон о национальной платежной системе и так обязывает банк вернуть похищенные деньги клиенту. Но на самом деле банки практически никогда этого не делают, мотивируя свой отказ тем, что практически всегда клиенты добровольно переводят деньги злоумышленнику, а именно так и происходит в случае мошенничества. С помощью разных психологических приемов граждан убеждают сообщить секретные коды и перевести деньги.

Принципиальная новизна инициативы Центробанка в том, что возврату подлежат даже те деньги, которые клиент добровольно отправил мошенникам, отметил эксперт.

"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил руководитель департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

НА ДВА ДНЯ, НА ДВА ДНЯ...

Законопроект предусматривает приостановку перевода на два дня, если деньги отправлены на подозрительный счет. В чем смысл?

- Сегодня распространено телефонное мошенничество, когда находясь под влиянием злоумышленника граждане переводят деньги добровольно, - ответили в Центробанке. - Человек осознает, что стал жертвой, спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что он самостоятельно провел операцию. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе. В течение указанного времени на счет злоумышленника перевод не зачисляется. У человека будет время обдумать и оценить совершаемые действия, отменить перевод на счет мошенника.

ЧТО ЭТО ЗА БАЗА

А что это за база, и может ли каждый желающий проверить с помощью этой базы, куда он отправляет свои кровные?

- Банк России ведёт базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Она формируется на основе сведений, полученных от банков и других операторов платежных систем. В открытом доступе ее нет, - сообщили kp.ru в Центробанке.

По словам Аитова, банки будут обязаны установить у себя программу, прокачивающую операции через базу подозрительных счетов, не исключено, что доступ к ней будет платным.

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ

Хорошо, вот мошенник прочитал эту заметку и придумал, как обмануть систему. Можно же пооткрывать огромное количество счетов и использовать каждый из них только один раз. Пусть он потом засветится в базе Центробанка, но дело сделано — мошенник деньги получил.

- Такая ситуация невозможна, поскольку в базе данных содержится набор уникальных параметров (не только сведения по счетам), что позволяет идентифицировать дропперов, - ответили нам в ЦБ.

То есть автоматически в разряд подозрительных должны попадать и все другие счета, открытые по этим паспортным данным. Однако сомнения остаются.

- Подобная схема с открытием множества счетов существует, это так называемые спящие счета, их открывают, готовясь к крупной мошеннической операции, - рассказал Аитов. - Хотя ситуация, когда один человек открывает много счетов, должна вызвать подозрение у сотрудника банка и по-хорошему, он не должен оказывать такую услугу без консультации со службой безопасности банка.