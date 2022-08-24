Только 61% россиян считают, что главное в работе – это зарплата

Почти половина работающего населения страны недовольна условиями, на которых приходится трудиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40% россиян признались, что хотели бы сменить работу осенью. Почти половина работающего населения страны недовольна условиями, на которых приходится трудиться. Однако, что именно не устраивает россиян – зарплата, график, условия труда? Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, что в работе для россиян главное. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как оказалось, все не так однозначно. За вариант «зарплата» проголосовали менее двух третей россиян – только 61%. Остальные отметили, что есть вещи и поважнее дохода, ведь иногда нагрузка и коллектив такие, что никаких денег не захочешь.

Вторым по популярности ответом стал вариант «коллектив». 18% опрошенных отметили, что хорошие коллеги и подстрахуют в сложной ситуации, помогут многому научиться, да и просто сделают рабочий день приятнее.

«Заработная плата – это хорошо, но и коллектив должен быть приятным, тогда и работа будет в радость», - говорит участница опроса.

«В хорошем коллективе работа всегда ладится! Тогда и предприятие будет процветать», - отмечает другая.

15% опрошенных отметили важность удобного графика на работе. Кому-то это помогает следить за ребенком, другим – учиться, а третьим – совмещать с еще одной работой.

По 12% респондентов проголосовали за хорошее начальство и интересные обязанности. Опрошенные отметили важность хорошего отношения к себе, уважения к их труду и, конечно, желание делать то, что нравится, что увлекает и вдохновляет.

Десятая часть опрошенных ответила, что считает главным фактором перспективу развития и возможность карьерного роста. 9% добавили, что на работе хотели бы получать премии и иметь соцпакет.

6% россиян говорят, что не готовы долго добираться до работы, поэтому для них очень важно удобное расположение офиса компании. А еще 4% отмечают, что готовы работать только в надежной, стабильной и известной компании, чтобы быть уверенными, фирма-однодневка не закроется, что зарплата всегда будет выплачена в срок, а к работникам будут относиться с уважением в любой ситуации.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,6 тысячи человек.