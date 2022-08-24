"Да Винчи и Моцарт вряд ли кого-то испортят": Сергей Безруков высказался по поводу опасности влияния западной культуры на Россию

Безруков уверен, что отчаиваться и кивать на вовлеченность молодежи в интернет-тренды не стоит. Нужно просто продолжать борьбу за культурное развитие общества Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно свежему опросу ВЦИОМ, 60% опрошенных россиян признались, что не видят для себя пользы от западной цивилизации. Более того, разрушительными ценности Запада назвал каждый четвертый участвовавший в опросе россиянин — совокупно 26% респондентов. Вывод довольно неожиданный и смелый.

Поэтому пройти мимо него не смог народный артист России и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

Обеспокоенный культурным развитием сограждан актер отметил, что считать западную цивилизацию токсичной немного нелогично.

— Говорить о негативном влиянии западной культуры на наши художественные вкусы мне кажется странным, — признался Безруков в своем Telegram-канале. — «Мадонна с младенцем» Леонардо да Винчи или сороковая симфония Моцарта вряд ли могут кого-то испортить. Но беспокойство, что мы сами забываем собственную культуру, я разделяю.

Звезда «Бригады» указал на то, что некоторые экскурсоводы жалуются ему на низкий уровень образования посетителей музеев.

— Познания взрослых ограничиваются школьной программой, а дети часто даже не знают, кто такой Робинзон Крузо, — посетовал артист.

При этом Безруков уверен, что отчаиваться и кивать на вовлеченность молодежи в интернет-тренды не стоит. Нужно просто продолжать борьбу за культурное развитие общества.

— Понятно, что в современном мире с его бешеной скоростью и бесконечным потоком новостей найти время на чтение романа или поход в музей не всегда получается, но и сдаваться тоже не хочется, — резюмировал Сергей Витальевич.