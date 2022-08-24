Экс-участнице "ВИА Гры" Анне Седоковой грозит депортация из России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние месяцы экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова живет в США. Громких заявлений об эмиграции певица не делала, черных квадратов в соцсетях не ставила - просто тихо перебралась за океан, где нашел работу ее молодой муж, баскетболист Янис Тимма. Как долго артистка пробудет в Америке, она не объявляла, да и в целом, это не первый визит Анны Седоковой в Штаты, поэтому поклонники не увидели в ее отъезде ничего удивительного.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, находиться в России на законных основаниях звезда больше не может. Так, в начале августа налоговая служба ликвидировала ИП Анна Седокова (именно через ИП звезда получала гонорары за концерты, корпоративы, рекламу и другие легальные доходы) по веской причине: "в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться в Российской Федерации". Что это значит, kp.ru объяснил популярный юрист Михаил Алексеев, который ведет свой канал для бизнеса на YouTube.

- Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины, - объяснил Михаил Алексеева. - Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако, бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки.

По словам эксперта, получать деньги за свои выступления в России Анна Седокова сможет и без ИП: это решаемая проблема. Например, можно заключить договор с продюсером или промоутером, который будет расплачиваться с артисткой. Главная проблема здесь заключается в другом, и бизнеса это не касается. Дело в том, что находиться в России артистка больше не может - ей грозит депортация.

- Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения, - пояснил юрист.

Между тем, в Москве у Анны Седоковой осталась элитная недвижимость, купленная в ипотеку: две квартиры в престижных районах города. Ежемесячный платеж по кредиту только за один объект недвижимости составляет около 500 тысяч рублей. По слухам, сейчас звезда намерена избавиться от столичных апартаментов.

В США у Седоковой всё более менее стабильно: муж играет в местной баскетбольной команде, старшая дочь поступила в университет. Младшая дочка постоянно живет с отцом в Америке: бывший муж Максим Чернявский через суд добился права воспитывать Монику. Сама же Анна вместе с новым супругом растят четырехлетнего Гектора - сына звезды от предыдущих отношений. А вот домом здесь пара не обзавелась и пока арендует жильё.