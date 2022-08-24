Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин разводятся после 25 лет брака

Сильвестр и Дженнифер прожили в браке 25 лет, а до этого еще 10 лет встречались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод. Пара прожила в браке 25 лет, у супругов три взрослых дочери. До свадьбы Слай и Дженнифер были знакомы еще 10 лет.

- Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем эти личные проблемы, - сделал Сталлоне заявление для прессы.

Артист всегда слыл примерным семьянином и не был замечен в походах налево. Жена Сталлоне подала заявление в округе Палм-Бич, штат Флорида. Как утверждают источники издания Closer Weekly, в качестве причины развода Дженнифер указала то, что их брак «безвозвратно разрушен».

Супруга актера сообщила в документах, что он растратил их семейные активы. «По полученной информации, муж участвовал в преднамеренной растрате семейного имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие», - говорится в иске Флавин. Дженнифер попросила суд справедливо разделить все совместно нажитое за годы брака. «Мужу следует запретить продажу, передачу, уступку, обременение или растрату любых активов во время рассмотрения дела», - говорится в заявлении.

Сильвестр всегда слыл примерным семьянином. Он обожал дочерей, которых ему родила Дженнифер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что в браке Рэмбо не все ладно, появились пару дней назад. Папарацци сфотографировали Слая с новой татуировкой. Вместо портрета Дженнифер на предплечье он набил изображение собаки породы бульмастиф. Пресс-секретарь Сталлоне объяснил журналистам, что актер просто хотел обновить татуировку с лицом жены, но остался недоволен получившимся результатом. Но, видимо, Сильвестр все-таки удалил портрет Флавин намеренно.

Супруга актера Дженнифер в 90-е годы была успешной моделью. Она на 22 года моложе Сильвестра. Их роман разгорелся сразу после того, как Сталлоне развелся с актрисой Бриджит Нильсен. Дженнифер родила артисту трех красавиц-дочек: Софию (ей сейчас 25 лет), Систин (ей 24) и Скарлетт (ей 20).

Дочери пары давно выросли. Софии сейчас 25 лет, Систин 24 года, Скарлетт 20. Фото: соцсети.

До свадьбы с Флавин исполнитель роли Рэмбо дважды был женат. В 1974 году он женился на американской актрисе Саше Зак, которая родила ему сыновей Сейджа и Серджио. Слай бросил Сашу в 1985 году и почти сразу женился на 22-летней датской модели Бриджит Нильсен. Датчанка снималась вместе со Сталлоне в фильме «Роки IV», ей досталась роль жены русского боксера Ивана Драго. Бриджит снялась и в следующем фильме мужа – боевике «Кобра». Потом последовала совместная картина «Полицейский из Беверли Хиллз 2». Ее брак со Сталлоне был полон страсти и скандалов. В итоге пара развелась в 1987 году.

С Дженнифер Флавин Сталлоне познакомился в том же году в ресторане Беверли-Хиллз. Тогда она была 20-летней моделью, а он только что снялся в неудачной картине «Рэмбо III». За этот фильм ему присудили премию «Золотая малина» как худшему актеру.

Сталлоне познакомился с моделью Дженнифер Флавин в 1987 году. Фото: соцсети.

В мае этого года супруги отметили серебряную свадьбу. Поклонники были уверены, что они проживут вместе до конца своих дней. В соцсетях Сталлоне нежно поздравил жену с этой датой, а она в ответ написала ему признание в любви.

«Наш брак с каждым годом становится все лучше! Я не могу дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе!», - написала тогда Дженнифер.